Esce il 2 luglio Solero di Lorenzo Fragola e The Kolors. Il nuovo singolo dell’artista catanese arriva dopo il successo dei brani estivi #fuori c’è il sole e L’esercito del selfie, certificati 3 volte disco di platino, ma anche Margarita, il tormentone di Marracash ed Elodie che vedeva Fragola in qualità di autore, certificato doppio disco di platino.

Lorenzo Fragola torna in radio e negli store digitali da venerdì 2 luglio con Solero, un brano scritto dallo stesso Lorenzo insieme a Federica Abbate e Stefano Tognini. Alla produzione del pezzo c’è Zef, un producer di grande successo, soprattutto quando si parla di successi estivi. Il brano è in featuring con la band dei the Kolors, che Lorenzo Fragola ha voluto coinvolgere nel suo nuovo singolo.

Reduci dal successo di Cabriolet Panorama, i The Kolors hanno subito accettato l’invito di Fragola, ritrovandosi perfettamente nel mood del brano.

Il periodo di riferimento a cui entrambi gli artisti hanno attinto a piene mani è, infatti, quello degli anni ‘80, un mondo che in Solero fa da sfondo ad una collaborazione unica tra artisti che in pochi anni hanno ottenuto grande successo e che non poteva non mettere d’accordo le due Major coinvolte (Columbia/Sony Music e Island Records/Universal Music Italia).

Ad annunciare la collaborazione sui social oggi sono stati gli artisti coinvolti ma già Lorenzo Fragola aveva lasciato intuire negli scorsi giorni che il suo nuovo pezzo estivo sarebbe stato realizzato in collaborazione con colleghi italiani. Gli indizi lasciati sui social portavano proprio alla band guidata da Stash Fiodispino quanto al titolo, era particolarmente difficile da indovinare!

Ma ora sappiamo tutto: Solero è il titolo del singolo che riporterà Lorenzo Fragola in radio; la data è quella del 2 luglio e al suo fianco c’è la band The Kolors.