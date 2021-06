Chi attende il download Windows 11 sul suo dispositivo con estrema curiosità e attenzione, oggi 29 giugno potrà ottenere delle informazioni aggiuntive molto interessanti. Per sbaglio o forse solo per estrema leggerezza, il Chief Product Officer di Microsoft Panos Panay avrebbe rivelato il mese esatto in cui l’esperienza software dovrebbe essere messa a disposizione per gli utenti finali.

Galeotta una riunione Teams

Il dettaglio non trascurabile del momento preciso in cui il download Windows 11 sarà messo a disposizione proviene da una riunione Teams con protagonista proprio Panos Panay. Quest’ultimo, parlando appunto della grande attesa intorno al successore di Windows 10, ha dichiarato di non essere più nella pelle per la release programmato per il mese di ottobre. In un rapporto del noto sito The Verge delle ultime ore, la notizia non è di certo passata inosservata, anche perché la tempistica sarebbe incredibilmente verosimile con quanto già ipotizzato.

Già nei giorni precedenti la presentazione di Windows 11 dello scorso 24 giugno, era parso ovvio che si dovesse procedere prima ad una lunga fase di beta test del sistema operativo e solo in autunno al rilascio vero e proprio della soluzione software. Il riferimento di Panay ad ottobre ci fornisce solo una nuova conferma di quanto già nell’aria.

Gratuità e supporto

L’aspetto estremamente positivo del prossimo download Windows 11 è che tutte le sue novità (in primis il nuovo menù centrale, i rinnovati widget e il supporto alle app Android) sarà gratuito per chiunque abbia una copia licenziata da Windows 7 in poi. Con un semplice update di sistema insomma, si otterranno nuove funzioni e grafica, senza la necessità di sborsare neanche un euro aggiuntivo.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema necessari per il passaggio all’ultima esperienza software, gli utenti finali avranno bisogno di un processore a 64 bit, una CPU con due o più core e almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione: tutte specifiche abbastanza in linea con la maggior parte dei dispositivi recenti.