C’è in arrivo una novità WhatsApp denominata funzione multi-dispositivo, in beta da tempo ma ora sempre più pronta al rilascio, come evidenziato nell’ultima release di test Android 2.21.14.1. Sono in molti a chiedersi se quest’ultima consentirà subito l’utilizzo dell’app di messaggistica su più smartphone insieme ma in proposito va fatta chiarezza per non incorrere in false illusioni.

Quello a cui ora stanno lavorando gli sviluppatori è una feature che permetterà di utilizzare WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal senza la necessità che lo smartphone sia connesso a Internet. Ciò che è quasi pronto al rilascio, in pratica, non prevede che il servizio possa essere utilizzato in simultanea su due telefoni, cosa che in molti attendono e che farebbe comodo non poco in svariate situazioni. Meglio non perdere le speranze tuttavia, perché la beta già citata contiene degli indizi a dir poco interessanti.

Sul noto sito WABetaInfo viene messo in evidenza come gli sviluppatori stiano lavorando ad un’opzione di disconnessione valida per i dispositivi mobili collegati. L’opzione non può che suggerire quanto segue, ossia che in futuro sarà possibile anche connettere un secondo smartphone. La presenza del solo indizio è significativa certo ma ci dice anche che dovremmo attendere un bel po’ per vedere concretizzata la funzione tanto attesa. Per ora, al momento del rilascio della novità WhatsApp per il multi-device, dovrebbe essere possibile utilizzare un solo telefono.

Gli esperti dell’app di messagistica sono costantemente al lavoro per migliorare il servizio. La funzione multi-device è una delle novità WhatsApp che bolle in pentola da tempo ma non l’unica. Tra i cambiamenti in arrivo ce ne sono diversi relativi soprattutto ai messaggi vocali che potranno essere riascoltati prima dell’invio per evitare errori e altri che riguardano pure gli sticker di terze parti presto condivisibili in chat. Nel corso dell’estate potremmo vederli presto effettivi.