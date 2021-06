In molti ci avevate sperato, ma il Samsung Galaxy Z Flip Lite potrebbe non arrivare per via della crisi mondiale dei semiconduttori, che avrebbe costretto il colosso di Seul a compiere delle scelte ben precise circa i prodotti da lanciare (lo stesso è accaduto per il Samsung Galaxy S21 Fan Edition, che sarebbe dovuto arrivare ad agosto, ed invece è stato posticipato, se tutto andrà bene, ad ottobre).

Ross Young ha riportato la notizia relativa al Samsung Galaxy Z Flip Lite, che avrebbe dovuto mantenere il prezzo più basso per via di un ridimensionamento relativo a processore, memoria e fotocamera (oltre che ai materiali di costruzione, che sarebbero stati certamente più a buon mercato). Il produttore asiatico avrebbe voluto ampliare l’offerta dei propri pieghevoli, che comunque ad agosto si arricchirà dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, con il Samsung Galaxy Z Flip Lite, che avrebbe abbassato un po’ le pretese, avvicinando quanti più utenti possibili al mondo degli smartphone flessibili. La conferma ufficiale della sospensione non è ancora arrivata, ma l’indiscrezione ha di certo un suo fondamento visto quanto sta succedendo nel mondo.

Chi di voi fosse comunque interessato a provare il pieghevole con design a conchiglia sarà comunque felice di sapere di poterlo fare dato l’inevitabile abbassamento del prezzo medio delle attuali generazioni (Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G), il cui costo medio diminuirà per effetto del lancio del Samsung Galaxy Z Flip 3. Non è escluso di vedere arrivare il Samsung Galaxy Z Flip Lite più avanti, in un lasso di tempo purtroppo non ancora definibile dato che la crisi mondiale dei chip potrebbe durare ancora diversi mesi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.