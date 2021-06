New Amsterdam 4 ci sarà e ripartirà proprio da Max ed Helen. Chi ha seguito la serie nelle sue prime tre stagioni sapeva bene che questo momento sarebbe arrivato ma cosa dobbiamo aspettarci adesso e cosa succederà nei primi episodi il prossimo autunno? A svelare qualche dettaglio in più ci ha pensato il papà della serie, David Schulner, che parlando della premiére di New Amsterdam 4 a TvInsider ha spiegato:

“Quando torneremo scopriremo cosa è successo dietro quella porta chiusa. Non tralasceremo neanche una parola o un momento di questa prima notte che Max e Helen hanno trascorso insieme.. i fan avranno tutto ciò che hanno sempre desiderato”.

New Amsterdam 4 andrà a fondo al rapporto tra i due e anche a quello che vorrà dire mettere da parte la loro amicizia per essere qualcosa di più, qualcosa di diverso e non solo nella vita privata (spesso pari a zero per via dei loro impegni in corsia) ma anche nella vita di tutti i giorni, come cambieranno le loro scelte e il loro modo di fare?

Ecco il promo del finale di New Amsterdam 3 in onda oggi, 29 giugno, su Canale5:

Il primo episodio di New Amsterdam 4 non sarà soggetto a nessun salto temporale e ci regalerà, con minuzia di particolari, i momenti successivi a quel bacio sulla porta. Proprio negli ultimi due episodi della terza stagione in onda su Canale5, sentiremo Max lasciare un dolce messaggio ad Helen, lontana da lui e dall’ospedale ormai da qualche settimana, ma quando dovrà darsi da fare e passare all’azione si tirerà ancora indietro.

Sarà il suo slancio finale a chiudere la stagione. A quel punto Max busserà alla porta di Helen e finalmente ci sarà il tanto atteso bacio dei due per la gioia dei fan che attendono ormai da anni questo momento, e cosa ne sarà di Iggy e gli altri personaggi della serie? Dove li lasceremo in questo finale?