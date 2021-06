Accorgersi che presto Live Unplugged Session di MisSara & Fedele vedrà la luce è una delle notizie che più attendiamo in questo 2021. Ci eravamo già beati del disco Tra Milioni Di Suoni, uscito nel febbraio 2020 quando ancora il mondo non immaginava un lockdown che avrebbe costretto l’intera popolazione a proteggersi tra le mura di casa.

Proprio Tra Milioni Di Suoni, oggi, suona come il cuscino che attutisce una caduta rovinosa. Dolce, trascendentale e cortese, se chiunque lo avesse ascoltato prima dei DPCM avrebbe certamente vissuto una quarantena più poetica e meno alienante. Sì, perché il potere della musica trova in MisSara & Fedele la sua quintessenza. Il duo non si è fermato, nonostante la resa incondizionata dell’umanità al virus. Li conosciamo bene, del resto, grazie alla loro esperienza nei nostri canali OptimaLive del 2013.

Live Unplugged Session di MisSara & Fedele è il ritorno alla vita, un live registrato allo storico Nevermind di Napoli durante una sessione live streaming andata in onda il 17 giugno. Il duo è andato in scena insieme a Lello Natale, ex allievo di Fabrizio e oggi chitarrista professionista, ma soprattutto insieme alla dea ispiratrice del progetto: la musica. Sul palco anche Sabba, che ha suonato Molecole e Passo Dopo Passo. E di musica, diciamolo, si respira il fiato in ogni vibrazione, in ogni brano in scaletta.

MisSara & Fedele hanno eseguito l’intera tracklist di Tra Milioni Di Suoni e lo hanno fatto nell’intimità di uno show acustico. Il live al Nevermind diventa un disco che vedrà la luce nel luglio 2021, e manca davvero poco. Per l’occasione il duo ha aperto il canale YouTube dove possiamo trovare i video ufficiali di Ho Smesso, Little Girl’s Song e Senza Volere e alcuni estratti dal live al Nevermind.

C’è di più: un nuovo album in cantiere. “Ho già scritto tutti i pezzi”, dice Fabrizio con orgoglio, e ora si tratta di registrarli. Live Unplugged Session di MisSara & Fedele è la bellezza che trova giaciglio in ogni suono esploso dalle corde della chitarra e ogni sillaba pronunciata da una voce ipnotica, onirica e romantica.