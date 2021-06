Non solo Justin Timberlake, Paris Hilton, Mariah Carey e Cher: arriva sui social anche il post di Christina Aguilera a supporto dell’amica e collega internazionale Britney Spears. Un messaggio e una foto insieme, che le vede giovanissime alla prese con i primi palchi in tutto il mondo.

Le due sorridono e sono visibilmente felici, alle prese con le prime avventure musicali. Le parole di Christina Aguilera a Britney Spears risuonano sul web, giunte via Twitter nella notte, dopo le dichiarazioni di Britney Spears a proposito di suo padre.

“In questi ultimi giorni ho pensato molto a Britney e a tutto quello che sta passando. È inaccettabile che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino non sia permesso di vivere la vita come desidera”, le parole della Aguilera che sostiene la sua collega.

Si vociferava che tra le due non corresse buon sangue, ma le dirette interessate hanno sempre smentito. Queste parole sembrano arrivare a conferma della bellissima amicizia tra le due colleghe.

“Essere messo a tacere, ignorato, vittima di bullismo o non avere il supporto da parte di coloro che ti sono ‘vicini’ è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare. Il danno mentale ed emotivo non è da prendere alla leggera. Ogni donna deve avere diritto al proprio corpo, al proprio sistema riproduttivo, alla propria privacy, al proprio spazio, alla propria felicità”, scrive a sostegno della sua amica affinché ritrovi la serenità e la libertà in cui tanto spera ormai da anni.

“Una donna come lei che ha lavorato in condizioni e pressioni inimmaginabili merita tutta la libertà possibile per vivere la sua vita felice. Il mio cuore è con Britney. Merita tutto il vero amore e sostegno del mondo”, conclude a favore di Britney Spears, condividendo la speranza che possa presto tornare alla libertà più completa.