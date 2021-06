Stanno circolando tantissimi meme questa mattina, a proposito di presunte dichiarazioni recenti di Vieira e Barthez sull’Italia. Il percorso dei francesi si è bruscamente interrotto ieri sera, con l’eliminazione giunta dopo il match con la Svizzera che ha davvero del clamoroso. Al punto da ribaltare anche alcuni pronostici che avevamo condiviso sulle nostre pagine nei giorni scorsi. Vista la quantità di immagini in circolazione, in tantissimi si chiedono se determinate uscite siano autentiche o meno.

Le indicazioni a proposito delle dichiarazioni di Vieira e Barthez sull’Italia

Sostanzialmente, la presa in giro tramite i meme di queste ore si concentrano sul fatto che a detta di Vieira e Barthez il girone giocato dall’Italia non potesse fare testo. Troppo basso il livello per darci delle indicazioni attendibili in merito al livello effettivo raggiunto dal gruppo allenato da Mancini. In sostanza, secondo i due ex giocatori che, tra le altre cose, erano in campo a Berlino nel 2006 in occasione della tanto discussa finale di Coppa del mondo contro gli azzurri di Lippi, i nostri ragazzi non faranno molta strada.

Certo, lo scoglio di sabato prossimo rappresentato dal Belgio è durissimo, ma nel frattempo noi siamo ai quarti di finale. La Francia no e l’eliminazione di ieri è giunta a sorpresa proprio da una squadra che era impegnata nel girone degli azzurri. Le dichiarazioni di Vieira sono state riportate da diverse testate un paio di settimane fa, così come quelle di Barthez. Anche qui, infatti, abbiamo svariate fonti che confermano l’autenticità di parole che vanno nella medesima direzione. Ne hanno parlato anche Spettegola e Bufale in queste ore, non a caso.

Vedremo cosa riuscirà a fare l’Italia sabato prossimo contro il Belgio di Lukaku. Per ora, non possiamo fare altro che prendere atto dell’autenticità di alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Vieira e Barthez sugli azzurri, mentre la loro Francia è stata costretta a fare le valigie.