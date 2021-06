La nuova serie di Antonio Banderas? Sarà un intenso dramma italiano. L’attore, dopo aver ricoperto il ruolo di Pablo Picasso in Genius di Nat Geo, interpreterà Mario Spezi, un reporter di cronaca nera che insieme allo scrittore di fantascienza americano Douglas Preston, ha indagato su uno dei più famosi casi di omicidio seriale in Europa.

Il progetto si chiama The Monster of Florence, ovvero il mostro di Firenze, ed è una serie limitata, creata da Nikolaj Arcel (A Royal Affair) e Anders Thomas Jensen (Riders of Justice) e in sviluppo con Studiocanal.

Il progetto è basato sul libro di Preston e Spezi The Monster of Florence: A True Story , l’indagine su un serial killer che uccise 14 persone tra il 1974 e il 1985 nella provincia italiana. Preston e Spezi hanno scoperto errori commessi dalla polizia nelle loro indagini sui crimini, tutti legati a giovani coppie uccise mentre si appartavano nella campagna italiana. Preston e Spezi a un certo punto sono rimasti coinvolti nel caso e accusati dalla polizia di crimini associati agli omicidi.

Arcel e Jensen scriveranno la miniserie con Arcel che dirigerà. Banderas ed Emanuel Nunez saranno i produttori esecutivi.

L’attore spagnolo, classe 1960, ha debuttato al cinema nel 1982 con il film Labirinto di passioni di Pedro Almodóvar, regista con il quale stringe un lungo sodalizio. La consacrazione arriva nel 1998 con la pellicola La maschera di Zorro. Lo scorso anno, grazie al suo ruolo in Dolor y Gloria, ottiene la sua prima nomination al Premio Oscar.

Nel 2018 è stato il protagonista della seconda stagione della serie antologica Genius, interpretando il ruolo di Pablo Picasso. La nuova serie di Antonio Banderas, The Monster of Florence, rappresenta il secondo progetto televisivo in cui l’attore è protagonista. La miniserie non è ancora entrata in produzione, né sappiamo altri dettagli sui membri del cast. Con buone probabilità potremo vederlo sugli schermi nel tardo 2022.