Manca sempre meno all’arrivo del bonus 1600 euro direttamente da INPS, anche per coloro che sono in attesa del pagamento tramite bonifico domiciliato. Questo quanto raccolto nelle ultime ore, dopo l’aggiornamento che abbiamo condiviso coi nostri lettori pochi giorni fa sul nostro magazine. Come stanno le cose oggi 29 giugno? Considerando i lunghi tempi di attesa per coloro che da tempo si sono visti accettare la domanda, è doveroso fare il punto della situazione con quanto raccolto tramite i social.

Quando arriva il pagamento per bonus 1600 euro da INPS attraverso il bonifico domiciliato

Secondo le informazioni venute a galla questo martedì, infatti, rispondere alla domanda su quando arriva il pagamento per bonus 1600 euro da INPS con bonifico domiciliato appare impresa meno titanica di quanto si possa immaginare. Questione davvero di giorni. Chi accede alla propria area utente, infatti, afferma di vedere la data giusta slittare costantemente, ma nelle ultime ore sono giunte importanti rassicurazioni proprio da INPS come si può notare qui di seguito:

“Consideri che generalmente con il pagamento con bonifico domiciliato si slitta sempre di alcuni giorni. Il problema nasce dal fatto che bisogna fare due distinti bonifici e ci vuole un po’ più di tempo. Le chiediamo un altro po’ di pazienza, anche se già ne ha avuta molta”.

Insomma, nel caso in cui dobbiate ricevere il bonus 1600 euro da INPS tramite un bonifico domiciliato, è del tutto normale che abbiate accumulato ritardo. Considerando i riscontri di altri utenti che hanno ricevuto la suddetta quota, anche seguendo questo percorso dovreste ricevere una bella sorpresa a stretto giro. Vi faremo sapere appena giungeranno ulteriori feedback da INPS, ma nel frattempo è lecito essere fiduciosi dopo aver aspettato così a lungo. A voi come sta andando? Fateci sapere con un commento a fine articolo.