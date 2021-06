Col terzo ed ultimo episodio va in onda il finale di Atlantic Crossing su Rai3, martedì 29 giugno in prima serata: la miniserie in tre parti di Alexander Eik, regista e co-sceneggiatore in collaborazione con Linda May Kallestei, arriva a raccontare l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e le implicazioni sempre più pesanti del rapporto tra la principessa ereditaria di Norvegia Märtha e il presidente americano Roosevelt tanto sul Conflitto quanto sui loro rispettivi matrimoni.

Il finale di Atlantic Crossing chiude il racconto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale tra le mura della Casa Bianca, dopo aver indagato il matrimonio non convenzionale di Franklin ed Eleonor Roosevelt, oggetto di innumerevoli rumors, ma soprattutto il ruolo effettivo della principessa ereditaria Märtha nel Conflitto grazie al suo stretto rapporto col Presidente americano nel Paese che le ha dato rifugio dopo l’invasione tedesca in Norvegia. La miniserie storica rievoca le azioni della principessa e analizza l’effetto che hanno avuto nel corso della Guerra, col suo contributo fattivo alla promulgazione del famoso Lend-Lease Act di Roosevelt nel marzo 1941, con cui la Gran Bretagna ha ricevuto dagli Stati Uniti la dotazione di armi necessarie per combattere il regime nazista e neutralizzare la sua minaccia.

Nel finale di Atlantic Crossing la principessa ereditaria Märtha ed i suoi tre figli sono ancora rifugiati politici negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, e il presidente Franklin Delano Roosevelt ha ormai superato gli indugi del popolo americano decidendo di entrare in guerra. Il legame d’affetto tra Roosevelt e Martha ormai è noto a molti, compreso il marito della principessa Olav arrivato dall’Inghilterra in seguito ai pettegolezzi sul conto di sua moglie.

Il finale di Atlantic Crossing in onda il 29 giugno su Rai3 alle 21.10 rappresenta la conclusione della serie, che ha avuto una sola stagione composta da 8 episodi, ma trasmessa in Italia in tre prime serate. Realizzata Cinenord in coproduzione con Beta Film per NRK, Atlantic Crossing è un racconto su una famiglia reale costretta a fare i conti con la Guerra e a rinunciare ai propri privilegi, ma anche un affascinante ritratto della principessa di Svezia e della sua arte diplomatica in grado di influenzare un conflitto tra potenze mondiali.