Arriva il cast di Succession 3 in Italia. La produzione è stata avvistata alla ricerca della location perfetta per continuare le riprese della terza stagione, iniziate già da qualche mese a New York.

Stando alle Instagram Stories degli addetti alla produzione, il set è sparso in diverse città tra il Lazio e la Toscana. Attualmente il cast di Succession 3 sta girando a Chianciano Terme ma non è escluso che si sposti altrove.

La terza stagione della serie HBO giunge a due anni dal finale della seconda. A causa della pandemia e la necessità della rete di lavorare in piena sicurezza (soprattutto per Brian Cox, il membro più anziano del cast), la produzione ha aperto i battenti con netto ritardo.

Succession 3 tornerà a raccontare le vicende dell’impero mediatico dei Roy dopo il colpo di scena nell’ultimo episodio, con il figlio Kendall che ha tradito suo padre Logan. Secondo la scrittrice e produttrice esecutiva Georgia Pritchett, il creatore e showrunner della serie Jesse Armstrong avrebbe già pianificato un finale di serie, con la storia che dovrebbe concludersi dopo un massimo di cinque stagioni, ma:

“Penso che il massimo ci sarebbe cinque stagioni, ma forse più come quattro”, ha detto Georgia Pritchett al quotidiano britannico The Times in un’intervista. “Siamo alla fine delle riprese della terza stagione, quindi a questo punto Jesse dice che ce ne manca solo un’altra. Ma succede ogni volta. Abbiamo programmato un buon finale”.

Ecco la descrizione ufficiale di Succession 3: “Atteso un’imboscata dal figlio ribelle Kendall alla fine della stagione 2, Logan Roy inizia la stagione 3 in una posizione pericolosa. Nel tentativo di assicurarsi alleanze familiari, politiche e finanziarie, le tensioni aumentano mentre un’aspra battaglia aziendale minaccia di trasformarsi in una guerra civile familiare”.

Nel cast di Succession: Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, Rob Yang, J. Smith Cameron, Dagmara Dominczyk e Arian Moayed. Adrien Brody e Alexander Skarsgård si uniscono al cast della terza stagione.