Sono stati annunciati i concerti di Irama nel 2022. Il cantante sarà in tour il prossimo anno, recupero dei concerti inizialmente attesi per quest’anno. A comunicarlo ai fan è lo stesso Irama, che sui social spiega la situazione e si dive dispiaciuto per quanto annunciato.

La brutta notizia è che i concerti attesi per il 2021 non potranno tenersi, come da calendario già annunciato; la buona notizia però è che verranno tutti recuperati il prossimo anno e si aggiungono anche nuove date a quelle già previste.

“Oggi ho una brutta e una bella notizia da darvi”, scrive Irama sui social.

“La brutta notizia riguarda, purtroppo, le date nei palazzetti ad ottobre. Lo stato di emergenza ancora vigente rende incerta l’organizzazione di grandi show dal vivo e quindi, con dispiacere, ci troviamo costretti a riprogrammare le date perchè voglio tornare sul palco, con voi, come l’ultima volta che ho suonato al Forum di Assago, ossia tutti insieme, vicini e senza paura. La buona notizia è che, al calendario dei concerti, si aggiunge una terza e nuova data a Napoli”, spiega e condivide il nuovo calendario.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, i grandi eventi dal vivo non si terranno quest’anno e sono tutti rimandati al prossimo anno. I concerti di Irama nel 2022 fanno parte di quelli attesi in epoca covid e costretti alla riprogrammazione.

I concerti di Irama nel 2022:

26 aprile 2022 Roma, Palazzo dello Sport

28 aprile 2022 Napoli, Palapartenope

30 aprile 2022 Milano, Mediolanum Forum

I prezzi dei biglietti:

ROMA:

Parterre in Piedi: 39,10 euro

Tribuna Gold Numerata: 63, 25 euro

Anello A Numerato: 57,50 euro

Anello B Numerato: 51, 57 euro

Anello C Centrale Numerato: 40, 25 euro

Anello C Laterale Numerato: 36,80 euro

MILANO:

Parterre in Piedi: 39,10 euro

Tribuna Parterre Anello A Numerata: 63, 25 euro

Tribuna Gold Anello B Numerata: 57,50 euro

Anello B Laterale Numerato: 46,00 euro

Anello C Centrale Numerato: 40,25 euro

Anello C Laterale Numerato: 36,80 euro