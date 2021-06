Nei più grandi successi di Salmo c’è tutta l’evoluzione da promessa dell’underground a rapper di riferimento per l’intera scena nazionale. In quasi 20 anni di carriera Maurizio Pisciottu, questo il nome di battesimo, ha calcato i palchi del rap metal (con gli Skasico), dell’hardcore punk (con i To Ed Gein) e dello stoner rock con la produzione dell’EP Merciful Bullets dei Three Pigs’ Trip. Da quando si è buttato nel mondo del rap come solista, diciamolo, ha riscritto un po’ di cose e ha dettato legge.

Oggi Salmo è uno delle penne più autorevoli della scena italiana, e i suoi trascorsi nell’hardcore si fanno sentire in quegli arrangiamenti dal sound violento e tagliente, in quelle rime capaci di fendere anche una fortezza di diamante.

Il Senso Dell’Odio (2011)

Tratto dal disco di debutto The Island Chainsaw Massacre (2011), Il Senso Dell’Odio, l’antitesi dell’amore viene umanizzata come atto sincero e spontaneo, un grido rabbioso e contestualizzato nella vita di ognuno.

1984 (2015)

Un viaggio nel tempo a colpi di icone – i Sangue Misto, Maradona, Craxi – e con un beat old school che fa subito presa. 1984 è la perla di Hellvisback (2015), quarto album di Salmo.

Estate Dimm**da (2017)

L’anti-tormentone per eccellenza, scusate, l’ha scritto Salmo sparando le sue rime come proiettili su tutti gli stereotipi dell’estate, che diventa la canzone in cui tutto è rovente e soffocante, come la gente.

90min (2018)

90min è il primo estratto da Playlist, ultimo album in studio pubblicato da Salmo come solista, un ritratto dell’Italia e del suo popolo di narcisisti, egocentrici e superficiali presi di mira dal rapper senza esclusione di ironia e severo giudizio.

AK77 (2019)

AK77 decreta il grande e attesissimo ritorno dei Linea 77, che per l’occasione lanciano un singolo potentissimo con Salmo e Slait tra gli ospiti, per questo non può mancare tra i più grandi successi di Salmo.