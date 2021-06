In Questo Istante di Morgan è il primo inedito del progetto collaborativo di Marco Castoldi, che sotto il nome di Morgangel sta raccogliendo le interazioni con il pubblico. Il frontman dei Bluvertigo apre definitivamente le porte del suo inconscio e spartisce quest’ultimo con i suoi follower in un do ut des continuo e sfaccettato.

In Questo Istante di Morgan

Dopo un sondaggio rivolto ai fan (“scrivete ‘lo voglio'”), Morgan ha lanciato il primo inedito da Morgangel. Il risultato è un brano, una suite, di 9 minuti che alterna il cantato al recitativo. In Questo Istante ci mostra un Morgan che si fa colonna sonora di se stesso, quando il volume dell’accompagnamento si abbassa per lasciare spazio al soliloquio, quando Marco Castoldi trasforma la sua musica in uno stream of consciousness, uno Sturm und Drang, un j’accuse alla vita e alle sue pompe.

9 minuti in cui l’elettronica abbraccia l’orchestra, ospita quel residuo di beat che è rimasto nelle nostre vene in questo millennio dilaniato, perché dilaniata è l’esistenza di un artista divorato dalla macchina crudele della realtà. Onirico come sempre, poetico e maledetto quanto basta, In Questo Istante di Morgan è il punto dell’artista animoso e surrealista, stoico e non convenzionale.

Il progetto Morgangel

Capire Battiato un tempo, capire Morgan in un secondo tempo. Morgangel è il progetto con cui Castoldi mette a disposizione dei suoi fan la sua arte, e non come semplici fruitori: Morgangel è un’“autobiografia sotto forma di serial musicale”, un canovaccio aperto all’apporto del pubblico, una tragedia senza morti con la quale Marco cerca una nuova strada per sentirsi vivo.

Con questo progetto Morgan racconta il Marco Castoldi dell’ultimo anno, quello dei problemi legati alla ex compagna, ma lo fa invitando i suoi fan a unirsi alla scrittura. “Dopo qualche episodio forse la a verità verrà a galla”, scrive e promette.