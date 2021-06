Il prossimo 30 giugno 2021 sarà la data ultima (salvo proroghe) per poter attivare l’interessante promozione di DAZN che prevede la visione delle partite di Serie A pagando il primo mese 9,99 euro e le due mensilità successive a 0 euro. Ormai sappiamo benissimo che la piattaforma dello sport in streaming si è aggiudicata la trasmissione del massimo campionato italiano di calcio (di cui sette partite in esclusiva e tre in condivisione) e di altri eventi sportivi per il prossimo triennio 2021-2024. Infatti, gli utenti potranno seguire anche tutta la Serie B, La Liga spagnola, l’English Football League, la Coppa nazionale di calcio inglese, i canali tematici di Inter e Milan, il campionato di calcio USA, le competizioni calcistiche sudamericane di club, i programmi TV condotti da Diletta Leotta, la MotoGP, Moto2 e Moto3, il campionato automobilistico USA Indycar, la NFL americana, la Boxe e l’MMA.

DAZN, inoltre, ha annunciato anche che, a partire dal 1° luglio 2021, il costo mensile dell’abbonamento passerà da 9,99 euro a 29,99 euro al mese. Come accennato sopra, la piattaforma britannica ha attivato una promozione per i nuovi clienti dando loro la possibilità di abbonarsi al servizio al costo di 9,99 euro per la visione di tre mesi (dato che due mensilità le offre DAZN). Alla scadenza del prossimo 30 giugno, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro mensili, per la durata di 12 mesi. In seguito, una volta scaduti i 12 mesi, il prezzo per le mensilità successive sarà di 29,99 euro al mese.

La medesima promozione è stata applicata anche ai già clienti, che avranno diritto alle due prossime mensilità gratuite per poi pagare, non più 9,99 al mese, bensì 19,99 euro per 12 mesi (poi il prezzo salirà a 29,99 euro per le mensilità successive). Un’ulteriore novità riguarda i nuovi clienti che si abboneranno per la prima volta a DAZN dal 1° luglio 2021: fino al 28 luglio 2021 e per 14 mesi, pagheranno 19,99 euro mensili anziché 29,99 euro al mese. I clienti potranno connettere alla piattaforma di streaming fino a 6 dispositivi e guardare i contenuti contemporaneamente su due device.