L’annuncio della produzione di Grey’s Anatomy 18 è arrivato nella tarda primavera dopo un periodo di incertezza che ha tenuto sulla graticola lo stesso cast: l’ufficialità è stata sancita solo dopo la notizia dei nuovi accordi tra la showrunner Krista Vernoff e ABC, ma soprattutto con il rinnovo del contratto milionario di Ellen Pompeo. E ora che il finale della stagione 17 è in onda anche in Italia (qui la nostra recensione dell’ultimo episodio), è lecito fare un bilancio e chiedersi cosa aspettarsi da Grey’s Anatomy 18 per i singoli personaggi sulla base delle trame che li hanno visti protagonisti in quest’ultimo anno.

Meredith e Hayes insieme in Grey’s Anatomy 18?

Meredith dovrebbe essere la grande protagonista di Grey’s Anatomy 18 dopo essere stata perlopiù assente in questa stagione. Siccome è stata ricoverata per Covid quasi per l’intero arco dei 17 episodi, finendo intubata in terapia intensiva, anche la sua vita sentimentale è rimasta in uno stato comatoso. Mentre sembrava profilarsi un triangolo con DeLuca e Hayes, il primo è morto da eroe, mentre il secondo non ha perso le speranze di “bere un drink insieme“: visto che aveva chiesto un appuntamento alla Grey immediatamente prima del suo ricovero, Hayes ha continuato a farlo anche al suo ritorno in ospedale, ma a quanto pare hanno trovato solo il tempo per un brindisi di fine anno proprio al Grey Sloan. Gli indizi che vanno nella direzione di una storia d’amore tra i due ci sono tutti, non fosse che gli altri potenziali candidati sono spariti o morti. Il chirurgo pediatrico spedito da Cristina a Seattle sarà l’happy ending di Meredith per mancanza di alternative?

In Grey’s Anatomy 18 Teddy e Owen a nozze?

Dopo aver superato letteralmente di tutto, dal tradimento pre-nuziale alle difficoltà di far funzionare una famiglia allargata, senza dimenticare il crollo nervoso da stress post-traumatico di Teddy, il cielo sembra rischiarato sopra questa coppia tra le più martoriate dell’intera serie: nel finale Owen le ha fatto la fatidica proposta, ma le nozze non sono ancora state celebrate. A questo punto Grey’s Anatomy 18 potrebbe aprirsi proprio come si è conclusa la precedente, ossia con l’ennesimo matrimonio, quello di Teddy e Owen. Dopo aver distrutto qualsiasi brandello di felicità per questa coppia, gli sceneggiatori hanno il dovere di regalare loro una stagione di serenità.

Jo madre in Grey’s Anatomy 18

Il personaggio che affronterà la sfida più grande in Grey’s Anatomy 18 sarà sicuramente Jo Wilson: dopo essere stata abbandonata dal marito con una lettera e aver superato la fase luttuosa della fine del suo matrimonio, è diventata mamma di una neonata, la piccola Luna, che aveva seguito in ospedale dopo la morte della madre naturale e che è riuscita non senza difficoltà ad adottare. Ora vive da sola, nell’appartamento di Jackson, e dovrà costruire la sua famiglia, magari anche da madre single, perché no. Se c’è un personaggio che ha affrontato di tutto, dalla scoperta di essere nata da una violenza sessuale alle violenze domestiche del suo primo marito, quella è Jo. E non c’è nulla che apparentemente non possa fare con le sue sole forze.

Maggie e Winston neosposi in Grey’s Anatomy 18

Maggie e Winston inizieranno a conoscersi veramente da neosposi in Grey’s Anatomy 18, visto che si sono messi insieme, fidanzati e sposati nel corso di una sola stagione. Le loro nozze in piena pandemia sono state la metafora di tante coppie costrette a rimandare, annullare, rimodulare la cerimonia a causa dell’emergenza sanitaria, ma il loro lieto fine ha rappresentato una nota di speranza per tutti i personaggi della serie.

Amelia e Link in crisi in Grey’s Anatomy 18

Sembra inevitabile che assisteremo alla prima seria crisi per Amelia e Link in Grey’s Anatomy 18: dopo la proposta di matrimonio di lui, rifiutata sulla spiaggia di fronte ai nipoti, la Shepherd dovrà mettere in chiaro una volta per tutte le sue intenzioni, visto che il suo compagno sembra avere fin troppa fretta di istituzionalizzare la loro relazione. Amelia continua ad affrontare l’eterna lotta con se stessa per rimanere sobria e lo stress da pandemia, insieme alle responsabilità di neomamma, non l’ha aiutata in questo. Link invece sembra non capire i tentennamenti della sua compagna e ha chiesto aiuto e sostegno all’amica Jo: se i due siano destinati a diventare qualcosa si più resta un’incognita da esplorare.

Il futuro professionale di Meredith in Grey’s Anatomy 18

Al di là della sua felicità sentimentale, Meredith in Grey’s Anatomy 18 avrà anche un’interessante sfida da portare avanti: è diventata il capo del programma di specializzazione, ruolo ereditato dal suo mentore Richard, ma sin dal suo esordio in questa posizione è entrata in conflitto con la Bailey per i suoi metodi d’insegnamento poco ortodossi. Contemporaneamente, nel finale della stagione 17, è tornata ad operare per la prima volta dopo la lunga riabilitazione da Covid: riuscirà a conciliare la sala operatoria con la docenza o finirà per scegliere il bisturi, come sempre?

Il Covid in Grey’s Anatomy 18

Visto che la stagione 17 si è conclusa con l’inizio della campagna di vaccinazione, Grey’s Anatomy 18 non potrà comunque ignorare la pandemia, trattata ampiamente nel corso di questo ultimo capitolo soprattutto con la messa in scena dell’emergenza ospedaliera. La sensazione, però, è che si cercherà di non rendere la nuova stagione Covid-centrica, come ha anticipato anche la protagonista Ellen Pompeo, perché ormai “ne abbiamo tutti abbastanza” dell’argomento.

Le new entry in Grey’s Anatomy 18

Con i tre grossi addii della stagione 17 (DeLuca, Koracick ma soprattutto il personaggio storico di Jackson Avery) è lecito immaginare che ci sarà qualche nuovo arrivo in corsia, soprattutto nel ruolo del capo del dipartimento di chirurgia plastica lasciato vacante da Avery. Al momento non sono stati annunciati nuovi ingressi nel cast ma sicuramente arriverà qualche sorpresa.