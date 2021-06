Partiranno a brevissimo i concerti di Bugo, al secolo Cristian Bugatti, che porterà sul palco la sua musica in una serie di date estive. Quest’anno il cantautore è tornato al Festival di Sanremo con il brano E Invece Sì, un’occasione per riprendersi la scena dopo l’incidente di Sanremo 2020, un episodio che ancora oggi riesce a fargli ombra.

Il dopo Morgan

Bugo resta comunque a testa alta e mantiene un rigore scanzonato, come dimostra il disco Cristian Bugatti poi riedito in Bugatti Cristian con il singolo sanremese del 2021 e altre novità. Ancora oggi è un cantautore dalle tante sfumature, sebbene i più lo conoscano solo a partire dall’esperienza con Sincero.

Nel dopo-Morgan di Bugo, però, c’è anche la parte dolorosa. Cristian ha chiesto a Morgan un risarcimento di 240mila euro per quella brutta storia, e nel frattempo il giudice ha stabilito che Castoldi dovrà rimuovere la versione alterata di Sincero – che tutti conosciamo più dell’originale, ammettiamolo – e di tutto il resto si parlerà nell’udienza che attende le due parti nel mese di settembre.

Morgan non smette di parlare di Bugo dai social, e recentemente ha vinto la causa contro il manager Valerio Soave che lo aveva accusato di estorsione, sempre in merito alla partecipazione a Sanremo 2020. Nonostante questo, la versione di Sincero presente in Cristian Bugatti e Bugatti Cristian è ancora quella in featuring con Morgan, decisione sulla quale Bugo è irremovibile: “È bellissima così, esiste una versione in cui io canto da solo, ma il pezzo è bellissimo così, non l’ho cambiato”.

I concerti di Bugo nel 2021

Di seguito le date dei concerti di Bugo nel 2021:

15.07.2021 – Roma – Eur Social Park, € 18,00

16.07.2021 – Acquaviva delle Fonti (BA) – Distorsioni Sonore Festival / Gratuito

18.07.2021 – Segrate (MI) – Circolo Magnolia

31.07.2021 – Coriano (RN) – Notte Rosa

02.08.2021 – Tindari-Patti (ME) – Indiegeno Fest c/o Teatro Greco Tindari

04.08.2021 Lido di Camaiore (LU) – Una Hotel

13.08.2021 Ceglie Messapica (BR) – Ceglie Summer Festival

28.08.2021 – Alano di Piave (BL) / Dolomiti Arena Slow Mountain Music Festival/Acoustic Live all’alba ore 06:20 / Gratuito

15.09.2021 – Torino – SPAZIO211

Le date dei concerti di Bugo sono in aggiornamento. Sul palco, insieme a Cristian, saliranno Michele Marelli alla batteria, Luca Manenti al basso e Marco Montanari alla chitarra.