Giungono in queste ore alcune conferme particolarmente significative per i possessori di almeno cinque serie, tra i Samsung Galaxy. Tutto ruota, come sempre, attorno al discorso relativo agli aggiornamenti software, considerando il fatto che il produttore ha deciso di ufficializzare alcune scelte per un determinato target. Agli utenti business, ma di riflesso anche per chi si ritrova con un device “standard”, verranno infatti assicurati almeno cinque anni di upgrade. Si tratta di manutenzione, ma è uno step ugualmente non di poco conto.

Le cinque serie Samsung Galaxy con almeno cinque anni di aggiornamenti garantiti

Tra i modelli coinvolti troviamo anche il Samsung Galaxy S20, che ad un anno abbondante di distanza dal suo esordio sul mercato riceve ancora upgrade frequenti. Come del resto abbiamo notato poche settimane fa all’interno del nostro magazine. Occorre tener presente che il discorso in questo grado si sposterà gradualmente dagli aggiornamenti mensili a quelli trimestrali, come è normale che sia, ma avere garanzia di copertura minima per un periodo così lungo, non è dettaglio di poco conto per gli utenti in questione.

Tra i dispositivi che potranno fare questo step nei prossimi anni, troviamo quelli che appartengono alle serie Samsung Galaxy S20, oltre a quella dei Samsung Galaxy S21. Da non dimenticare il trattamento che verrà riservato a chi al momento si ritrova con la serie Samsung Galaxy Note 20. A chiudere il cerchio troviamo il Samsung Galaxy XCover 5, fino ad arrivare al Samsung Galaxy Tab Active 3. Dunque, ne abbiamo per tutti gusti, non necessariamente per i modelli che hanno visto la luce nel corso del 2020.

Trovate conferme in merito all’interno del sito inglese del produttore. Staremo a vedere quando ci sarà il passaggio dagli upgrade mensili a trimestrali, ma nel frattempo non possiamo fare altro che goderci la scelta che potrebbe aprire un nuovo corso nel panorama dei device Android. Insomma, i Samsung Galaxy si avvicinano al mondo iOS sotto questo punto di vista.