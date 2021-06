Secondo le ultime informazioni emanate da un report taiwanese, la prossima generazione di Apple Watch Series 7 sarà potenziata in termini di autonomia, oltre all’introduzione di nuove ed interessanti funzioni. Il dispositivo dovrebbe essere annunciato insieme ai prossimi iPhone in uscita in autunno 2021. Il famoso analista di Apple, Ming-Chi Kuo, nel 2020 affermò che l’orologio intelligente in uscita quest’anno avrebbe ottenuto un significativo cambiamento per quanto riguarda il design interno: infatti, si vocifera di un possibile System on a Chip S7 più piccolo per liberare spazio e sfruttare una batteria di capacità maggiore.

Anche la nota testata taiwanese UDN dichiara che l’azienda di Cupertino stia lavorando ad un SiP a doppia faccia di ASE dalle dimensioni ridotte rispetto ai modelli precedenti. Ciò consentirebbe di acquistare uno spazio indispensabile, che sarà destinato ad una batteria più ampia senza dover modificare le dimensioni finali del wearable. A tal proposito, Jon Prosser, famoso leaker di casa Apple, ha mostrato dei rendering basati su questa idea, suggerendo anche che sarebbe stato adottato un nuovo colore verde, simile a quello degli AirPods Max. Inoltre, dobbiamo aspettarci cornici più sottili ed un supporto per la tecnologia a banda ultra larga.

ARTICOLI CORRELATI

Se alcuni utenti di Apple Watch si ritengono soddisfatti della durata della batteria per l’intera giornata, molti altri pretendono di più, soprattutto nel corso di lunghe ore di viaggio, escludendo quindi la possibilità di portare con sé un caricabatterie. Apple pare stia anche lavorando su sensori aggiuntivi per la misurazione, non invasiva, della glicemia (livelli di zucchero nel sangue) e del monitoraggio della pressione sanguigna. Questi rappresentano i due desideri espressi dai consumatori e che l’azienda, probabilmente, renderà disponibili in seguito ad una partnership con una startup britannica. Quasi sicuramente bisognerà aspettare per queste funzioni, dato che il report di UDN non le considera in arrivo sugli Apple Watch Series 7.