Novità interessanti per i Huawei P50 sono trapelate quest’oggi 29 giugno grazie al leaker Teme. Le ultime indiscrezioni riguardano le colorazioni delle prossime ammiraglie in ogni loro modello. Le prime foto ora in distribuzione lasciano davvero ben sperare gli amanti delle nuance cangianti e comunque innovative, visto che il look dei prossimi smartphone non passa di certo inosservato.

Nel tweet riportato al termine dell’articolo, a sinistra, è visibile il Huawei P50 Pro nella nuance Giada, dunque con riflessi cangianti tra il blu, il verde e l’azzurro. Lo stesso look, sempre secondo quanto riferito dall’informatore Teme, dovrebbe essere destinato anche alla variante top premium P50 Pro +. Sempre nello stesso cinguettio oggi messo in risalto, sulla destra invece, compare lo smartphone Huawei P50 standard nella sua specifica colorazione Ambra. Si tratta di una soluzione magari meno innovativa della precedente ma gradevole agli occhi e comunque in linea con un modello di certo un po’ più economico degli altri.

Colori si, data di uscita no

Potrebbe sembrare strano ma, nonostante dei Huawei P50 si conoscano molti aspetti e in ultimo anche le specifiche colorazioni, la loro data di uscita non è stata ancora ufficializzata. A dire il vero e oramai da circa una decina di giorni, si è diffusa attraverso alcuni tipster su Weibo, la notizia che la prossima presentazione delle ammiraglie dovrebbe concretizzarsi a fine luglio. Addirittura l’appuntamento sarebbe in programma fra un mese esatto a partire da adesso, ossia il prossimo 29 luglio. Si attende tuttavia che sia lo stesso produttore a confermare la sua futura presentazione.

A parte la questione relativa proprio al lancio dei Huawei P50, andrà chiarita anche la disponibilità dei device sul mercato. Solo i modelli standard e Pro dovrebbero essere pronti per l’acquisto in Europa, ma solo nel mese di agosto e nella variante 4G e non 5G.