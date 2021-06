Torna l’appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 su Rai2. Stasera, lunedì 28 giugno, due nuovi episodi inediti. Si parte con l’episodio 10×11 di Hawaii Five-0, dal titolo La verità, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando la Five-0 indaga su un elicottero turistico che è stato abbattuto da un missile, si scopre che l’artiglieria usata è stata rubata a Wo Fat, una vecchia conoscenza di McGarrett. Adam, dopo il calvario subito nel salvataggio di Tamiko e nel riallacciare i rapporti con la Yakuza, prende una decisione coraggiosa sul suo futuro con la Five-0.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 6×12 di NCIS New Orleans intitolato Madame X.

Il team deve rintracciare una misteriosa assassina responsabile di omicidi commessi ad Atene, Roma e Londra. Inoltre, il figlio di Wade la implora di permettergli di fare un giro della polizia per un articolo che sta scrivendo su un programma di sensibilizzazione dei giovani.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano lunedì 5 luglio con due nuovi episodi. Nel 10×12 di Hawaii Five-0, dal titolo Lavoro da spie, c’è il crossover con la serie Magnum P.I. Quando un elenco di agenti della CIA sotto copertura viene rubato, Steve e Five-0 chiedono l’aiuto di Magnum P.I., Higgins, Rick e TC per riaverlo e proteggere la sicurezza nazionale. Inoltre, Higgins dà a Tani alcuni consigli personali. A seguire, l’episodio 6×13 di NCIS New Orleans dal titolo La radice di tutti i mali. Il team indaga sull’omicidio di un capitano della JAG che è stato scoperto a casa da sua figlia, unica erede della sua grande proprietà. Inoltre, Sebastian è intimidito quando viene messo a capo di una squadra nel suo primo giorno di formazione Regional Enforcement Action Capabilities Team.

L’appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 è per stasera a partire dalle 21:20 su Rai2.