Quali sono i tempi esatti per il nuovo rimborso Cashback, quello relativo al periodo 1 gennaio-30 giugno 2021? Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, sono state avanzate delle ipotesi relative proprio ai pronostici di attesa per vedere la somma di denaro di proprio diritto sul conto bancario. oggi, possiamo invece fare riferimento ad una indicazione puntuale fornita dalla Consap, ossia l’ente di servizi pubblici responsabile anche del programma di Governo attivo dallo scorso dicembre. Come pure ipotizzato, i tempi di attesa potrebbero non essere brevissimi ma coincideranno, grosso modo, a quelli del primo periodo di cashback appunto sperimentale di fine 202o.

Lo specchietto riassuntivo riportato al termine di questo articolo e riportato proprio sul sito Consap, fa riferimento a tutti i periodi programmati per il Cashback di Stato (anche quelli che verranno nella seconda parte di quest’anno e poi l’anno prossimo ma che dovranno essere confermati dal Governo Draghi). Come ben visibile, in riferimento al semestre gennaio-giugno 2021, si fornisce la data limite dei 60 giorni dopo il termine del periodo che finirà fra soli due giorni. Ne consegue, dunque, che l’erogazione in sé sarà effettuata al massimo entro la fine di agosto.

A parte le indicazioni ufficiali presenti sul sito Consap, per essere magari più precisi ancora, abbiamo come riferimento anche quanto accaduto per il primo periodo di extra Cashback di Natale. In quel caso, dopo il termine del 31 dicembre, l’erogazione delle somme sui conti bancari è avvenuta subito dopo la quindicina di febbraio. Insomma, è auspicabile che i cittadini interessati potranno vedere la cifra spettante loro di diritto giù subito dopo di Ferragosto. Dei dettagli più precisi in questa direzione potrebbero giungere già tra pochi giorni, dopo la scadenza del 30 giugno attraverso i canali ufficiali Consap ma anche quelli della ben nota app IO, fondamentale per tutto il programma di Stato.