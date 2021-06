Il matrimonio tra Kalidou Koulibaly ed il Napoli è destinato a continuare ancora per altre stagioni? Solo il tempo potrà darci qualche certezza. La volontà da parte del difensore centrale sarebbe quella di restare in azzurro, ama tanto la città ed il calore che i tifosi gli regalano ogni giorno. Distaccarsi dalla terra partenopea è davvero difficile ed è proprio per questo che K2 vorrebbe sposare la piazza a vita. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero spiragli circa la permanenza del senegalese ai piedi del Vesuvio.

Il numero 26 del Napoli ha altri due anni di contratto e pare abbia chiesto un incontro al presidente Aurelio De Laurentiis per parlare del suo futuro. Il quotidiano sportivo rosa spiega che ad oggi le parti si trovano un po’ ad un bivio: da un lato c’è il club che sta seguendo una politica di contenimento circa i costi ed un ingaggio lordo di spessore (di 11 milioni di euro, ossia più del 10% dell’intero monte ingaggi) non potrà più essere sostenuto; dall’altro, Koulibaly (azzurro più pagato dell’intera rosa) ed il suo agente hanno firmato un contratto con la controparte, che scadrà nel 2023.

Come mediare? Potrebbe pensarci proprio il 30enne senegalese, ormai legato alla città di Napoli (dove tra l’altro sono nati anche i suoi due figli). Qualora non arrivasse un’offerta irrinunciabile (per adesso il difensore è monitorato dal Real Madrid di Ancelotti), ci sarebbe la possibilità di discutere del suo futuro proprio con ADL, decidendo magari di legarsi a vita all’azzurro spalmando il proprio ingaggio su un contratto più lungo. C’è da dire anche che nel frattempo la crisi economica causata dalla pandemia ha cambiato molto questo tipo di contesto: infatti, la maggior parte dei club non hanno a disposizione grandi cifre da investire e quindi è tutto da rivedere. Ci sono buone possibilità che Kalidou possa restare nella sua amata Napoli.