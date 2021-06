Sta circolando molto in queste ore un nuovo SMS “Ottieni la Certificazione Verde Covid-19” che fa leva sulla spasmodica attesa (almeno di tanti, del loro Green Pass personale. La nota virale non ha niente a che fare con il documento ufficiale rilasciato dal Governo italiano: piuttosto sfrutta un argomento molto caldo per irretire ignare vittime attraverso la più classica delle operazioni di phishing (o sarebbe meglio dire smishing).

L’immagine di apertura articolo riporta esattamente lo screenshot dello specifico messaggio in arrivo sui telefoni di tanti italiani attraverso l’app di messaggistica WhatsApp. La dicitura SMS Ottieni la Certificazione Verde Covid-19, naturalmente, viene utilizzate con lo scopo di colpire il bersaglio subito, riportando anche l’URL del vero sito governativo che consente di scaricare il documento ossia www.dgc.gov.it. Eppure un campanello di allarme che dovrebbe subito metterci in guardia c’è nella finta comunicazione. Si fa riferimento al documento come di quello che dovrebbe permetterci di muoverci in piena liberà ovunque e pure senza mascherina. Per quanto sia vero che il reale Green Pass consente di viaggiare pure tra regioni di colore diverso e soprattutto nei paesi europei, nulla dice sull’utilizzo dei dispositivi di protezione, al chiuso o all’aperto: per quest’ultimo aspetto, dovranno essere prese in considerazione le norme specifiche del Governo italiano come di quelle di altre nazioni.

La trappola reale che si cela dietro l’ultimo degli SMS “Ottieni la Certificazione Verde Covid-19” risiede nel link contenuto al suo interno. Questo condurrà ad un sito fake del Governo dove saranno richiesti dati sensibili come il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria ma non solo. I dati potrebbero dunque essere utilizzati per tentativi di frodi online e per raggiri di varia natura e naturalmente non serviranno per ottenere alcun certificato verde valido. Meglio cestinare dunque la comunicazione fake e comunque non darle alcun seguito.