Da oggi 28 giugno, resta sempre obbligatoria la mascherina in Campania all’aperto, a differenza che in tutte le altre regioni d’Italia oppure a questa regola (all’apparenza così restrittiva) si affiancano numerose eccezioni? La recente decisione del governatore Vincenzo De Luca riportata nell’apposita ordinanza della settimana scorsa, va spiegata correttamente per non incorrere in nessun errore.

Nonostante i noti toni duri di De Luca, va subito precisato che non sarà sempre obbligatoria la mascherina all’aperto in Campania. Saranno diversi i contesti dove sarà possibile fare a meno del dispositivo di sicurezza. Quanto deciso a livello regionale è in conformità con l’ordinanza nazionale del Ministro della Salute del 22 giugno 2021: ciò vuol dire che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione resta fermo in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale e in ogni caso, quando ci si troverà in assembramenti. Questo vuol dire, in pratica che, seduti al parco da soli, per strada e in tutti quei contesti in cui si mantiene la debita distanza da chiunque ci sia intorno sarà possibile, appunto, non utilizzare proprio la mascherine. Nei luoghi interni, al contrario, questa andrà mantenuta in ogni momento.

Specificando ancora quando scritto sull’ordinanza della Regione Campania, vengono riportati tutti quei casi in cui è obbligatoria la mascherina in Campania all’aperto, in riferimento a determinati luoghi e contesti. Non bisognerà abbassare la guardia nei centri urbani e nelle piazze, sui lungomari nelle ore di affollamento e lo stesso discorso vale per file, code, mercati, fiere ed eventi. Non mancano all’appello anche infine neanche i contesti di trasporto pubblico, seppur sempre all’aperto, come traghetti, battelli e navi.

Alle specifiche condizioni fin qui esaminate, fino a quando sarà obbligatoria la mascherina in Campania all’aperto? L’ordinanza in materia ha validità da oggi 28 giugno e fino al 31 luglio. Se la situazione epidemiologica dovesse migliorare, c’è la speranza di un mese di agosto contrassegnato da regole meno ferree.