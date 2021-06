Siete appassionati di smartwatch e fedeli al marchio Huawei? Allora non potete perdervi l’interessante offerta di oggi, lunedì 28 giugno, relativa al Huawei Watch GT 2, in super offerta su Amazon al prezzo esclusivo di 119 euro (anziché 229 euro). Dotato di un chip indossabile Kirin A1 e di una tecnologia a risparmio energetico intelligente sviluppati direttamente da Huawei, la durata della batteria garantisce un’autonomia giorno e notte per ben 2 settimane. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le caratteristiche principali del dispositivo di Shenzhen.

Il Huawei Watch GT 2 è ispirato a linee estetiche minimaliste ed integra un quadrante in vetro 3D di elevata qualità per offrire all’utente una visuale bezel-less senza cornici. La fattura dell’orologio è tanto pregiata quanto ammirevole, special modo per quanto concerne i dettagli della cassa e del design in stile classico. Il modello, oggi in offerta su Amazon nel colore Matte Black, sfoggia una cassa da 46mm ed un display AMOLED da 1.39 pollici con una sensibilità al tocco di alta precisione. Si tratta di una svolta anche nel mondo del personal training: infatti, l’indossabile tiene traccia degli allenamenti grazie al doppio sistema di geolocalizzazione (GPS, GLONASS) preciso e monitoraggio del battito cardiaco tramite l’accurato TruSeen 3.5. Presenta 15 modalità di attività fisiche e numerosi corsi preinstallati per l’allenamento professionale, da livello base ad avanzato. Insomma, un perfetto compagno di allenamento, sia all’aperto che al chiuso.

Offerta HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2... Dotato di chip Kirin A1 indossabile e sviluppato direttamente da...

Display del quadrante in vetro 3D per il modello HUAWEI WATCH GT 2 (46...

Inoltre, il Huawei Watch GT 2 supporta la funzionalità di chiamate Bluetooth, lettore musicale, notifiche e messaggi, oltre al monitoraggio del sonno grazie al sistema TruSleep 2.0 e quello della pressione sanguigna con TruRelax. L’orologio monitora anche i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Potete acquistarlo oggi in super offerta su Amazon al costo di 119 euro, venduto e spedito dall’e-commerce. Per gli abbonati al servizio Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.