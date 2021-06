C’è voluto l’intervento della polizia per placare i fan di Omicidio a Easttown: nel quartiere in cui è stata girata l’acclamata serie HBO, titolo originale Mare of Easttown, si è registrata un’invasione di turisti, spinti dalla curiosità di girovagare tra gli isolati della contea di Delaware in cui è stato girato questo crime con Kate Winslet.

Il turismo da serie tv non è un fenomeno nuovo e Omicidio a Easttown è solo l’ultima delle serie ad averlo generato: da anni ormai si organizzano, privatamente o tramite agenzie specializzate, tour delle location iconiche di Downton Abbey, Il Trono di Spade, il nostro Commissario Montalbano, per non dire di chi va fotografare l’ospedale di Grey’s Anatomy, che nella realtà è un ambulatorio di Los Angeles e non di Seattle, la casa delle sorelle Halliwell di Streghe, anch’essa a LA anziché nella San Francisco della serie, o il palazzo newyorchese dell’appartamento di Monica in Friends. Negli ultimi anni, poi, si è registrata l’invasione di turisti a High Bridge, quartiere newyorkese del Bronx in cui tutti hanno voluto farsi fotografare sull’iconica scalinata della scena di Joker in cui Joaquin Phoenix balla scendendo gli scalini.

Quello che è accaduto per Omicidio a Easttown, però, ha costretto le autorità locali ad intervenire. Il dipartimento di polizia di Nether Providence Township a Philadelphia ha diramato un comunicato sui suoi canali social per chiedere alle persone di smettere di entrare nelle case private di Wallingford, una comunità nella cittadina di Nether Providence nella contea di Delaware, e in particolare di restare alla larga dalle abitazioni che nella serie appartengono alla detective Mare Sheehan e agli altri personaggi. La polizia locale, nonostante riconosca e condivida l’entusiasmo per aver ospitato in città Kate Winslet durante le riprese di Omicidio a Easttown (qui la nostra recensione), invita a non commettere reati per la mera curiosità di sbirciare il set della serie e a lasciare in pace i residenti. L’appello della polizia è arrivato dopo che alcuni di loro ha lamentato intrusioni indebite da parte di estranei accorsi dopo aver visto quei luoghi in tv, circostanze che hanno generato diversi momenti di tensione.

Sì! È fantastico che girino molto nella nostra città. E sì! È fantastico che Kate “abbia vissuto a Wallingford“. Ma non è bello andare nelle case in cui è stata girata la serie, fare irruzione nelle proprietà e molestare i proprietari e i loro figli sia di giorno che di notte. È una casa, lascia perdere. Se hai intenzione di fare questo viaggio, FERMATI e pensa! Gli agenti saranno dentro e intorno all’area e adotteranno le misure appropriate (…) Non saranno tollerati intrusi, blocco del traffico, disturbo della quiete, ecc. Grazie.

Secondo ABC, alcuni fan di Omicidio a Easttown avrebbero infastidito i residenti di Wallingford pretendendo di scattare foto nelle loro proprietà, accampandosi fuori dalle loro case o intrufolandosi nei giardini. Un’invasione della privacy che può configurare anche dei reati e ha spinto gli abitanti a dotarsi di cartelli deterrenti che limitano l’ingresso alle proprietà private. Basteranno a fare da deterrente?