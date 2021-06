Dopo la batosta degli ascolti fermi al palo del 10% di share, Masantonio Sezione Scomparsi torna a far discutere. A nessuno, o quasi, è piaciuta la collocazione estiva di una serie così ‘pesante’ e che ha bisogno di essere seguita rinunciando a quella che è la tipica leggerezza estiva, e peggio ancora al venerdì sera, collocazione di solito riservata agli show o simili. A questo punto, però, le cose stanno peggiorando.

Perché mandare in onda una serie di questo livello nel bel mezzo degli Europei con il rischio di dover cambiare collocazione o slittare messa in onda? La risposta è arrivata proprio in queste ore e a discapito dei fan che hanno apprezzato Alessandro Preziosi e il suo burbero Masantonio. Proprio per via della Nazionale di Calcio che giocherà proprio il 2 luglio prossimo la sua partita, Masantonio Sezione Scomparsi dovrà slittare a domenica 4 luglio.

Lo spettatore è già chiamato al grande sforzo di dover capire bene quale è la realtà e quale l’immaginazione del suo protagonista e adesso dovrà stare con carta e penna pronto a segnare i prossimi appuntamenti sportivi della nostra Nazionale che, se passerà il prossimo 2 luglio il suo turno potrebbe giocare poi il 6 o il 7 (quindi al martedì o al mercoledì) e con una finale piazzata giorno 11 luglio.

Stando così il calendario è probabile che Masantonio Sezione Scomparsi andrà in onda il 4 eccezionalmente questa settimana, per poi tornare alla sua collocazione del venerdì sera già dal 9.

Naturalmente quando si tratta di cambi di palinsesti è tutto in divenire e la stessa rete ancora non ha confermato o smentito questo cambio di rotta provvisorio per la serie con Preziosi, il resto dipenderà dagli ascolti e dalle polemiche che hanno accolto il debutto della serie, ci sarà modo di fare meglio nella collocazione della domenica sera?