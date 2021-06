Lorenzo Fragola e The Kolors insieme per un singolo? Sembra proprio così. Ad annunciarlo in modo misterioso è Lorenzo Fragola che, con una serie di asterischi, comunica che tornerà proprio nel mese di luglio con un nuovo brano inedito.

Il nuovo singolo sembra essere una collaborazione con i The Kolors, la band guidata da Stash Fiordispino già in radio questa estate con il brano Cabriolet Panorama.

Pubblica uno screenshot dopo aver effettuato una ricerca su Google Lorenzo Fragola e annuncia il mese di uscita del nuovo singolo: luglio. Non ancora rivelata la data, che potrebbe essere già quella di venerdì 2 luglio o forse quella di venerdì 9 luglio.

Svela anche che si tratta di un featuring, di una collaborazione con un altro artista. Gli asterischi che inserisce sembrano proprio portare ai The Kolors. Non sono molti infatti gli artisti italiani o i gruppi il cui nome è composto da due parole, con la prima parola di tre lettere.

Mancano però conferme ufficiali che potrebbero arrivare già nelle prossime ore. Non resta che attendere ulteriori dettagli e delucidazioni sul pezzo che verrà probabilmente presentato a Radionorba Battiti Live 2021.

Sia Lorenzo Fragola che i The Kolors infatti appaiono tra gli ospiti del tour estivo di Radionorba, ma nessuno dei due si è visto nel corso dei primi due appuntamenti, già registrati negli scorsi giorni e a luglio trasmessi sulle reti Mediaset.

Lorenzo Fragola prova a spoilerare anche il titolo del nuovo brano: inizia con la S ed è una sola parola composta da 6 lettere ma indovinarlo sembra essere davvero impossibile anche se, tra i commenti al post sui social, qualcuno ipotizza Sapore.

Il post di Lorenzo Fragola su Instagram, condiviso nelle scorse ore: