Le parole di Britney Spears sul padre Jamie Spears sono le protagoniste degli articoli che in tutto il mondo vengono scritti su di lei in questi giorni.

La Spears ha raccontato di aver passato un periodo infernale, sotto il controllo diretto di suo padre, e solo adesso ha trovato la forza per raccontare la verità. A spingerla verso la verità è stato anche il suo attuale fidanzato, Sam Asghari, una figura particolarmente importante nella sua vita adesso.

La verità di Britney Spears su suo padre arriva solo adesso perché la cantante era imbarazzata e provava a far vedere ai fan una serenità e una felicità di una vita che in realtà non c’era. Si scusa anche con loro, per questo motivo.

“Ero imbarazzata per quel che mi stava succedendo”, le parole dell’artista che lo scorso mercoledì ha chiesto alla giudice Brenda Penny della Superior Court di Los Angeles di lasciarla tornare a vivere la sua vita in libertà dopo 13 anni di custodia legale paterna.

La battaglia della Spears contro suo padre è appena iniziata così come i post sui social nei quali Britney Spears parla finalmente a cuore aperto ai fan di tutto il mondo che l’hanno sempre sostenuta e supportata in questi anni. Più di 30 milioni i suoi seguaci in tutto il globo, ai quali spiega che la persona che spesso hanno visto sui social non era veramente se stessa: “Ora mi pento di aver dato l’impressione nell’ultimo paio di anni che tutto fosse ok quando non lo era”.

Mostrava “una vita da favola”, quando viveva un inferno causato da suo padre. “Faceva del resto così mia madre, per il bene mio e dei miei fratelli fingeva che tutto fosse ok. Ma io non voglio che la gente pensi che la mia vita è perfetta, perché NON LO È AFFATTO e ora anche voi lo sapete”, spiega.

Ad impedirle di parlare è stato solo l’orgoglio, che ora mette da parte.