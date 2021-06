Per Kaley Cuoco passare da una sit-com per famiglie come The Big Bang Theory a una dark comedy per adulti come L’assistente di volo (The Flight Attendant) è stato davvero un trauma. Ma anche una sfida.

Nel corso di una roundtable dell’Hollywood Reporter, l’attrice ha ammesso di essersi trovata abbastanza in imbarazzo nel dover girare quella scena di sesso con Michiel Huisman nel primo episodio della serie, in arrivo sul nuovo canale Sky dal 1° luglio. Nel pilot, il personaggio della Cuoco, l’assistente di volo Cassie, passa una notte di follia con un passeggero. L’indomani si ritrova il cadavere dell’uomo nel suo letto, senza aver alcun ricordo di quanto accaduto nelle ore precedenti.

Mentre il suo co-star aveva una certa esperienza nel girare determinate scene grazie a Il Trono di Spade (Huisman ha interpretato Daario), Kaley Cuoco era estremamente nervosa. Fortunatamente, la protagonista ha potuto contare sull’aiuto del suo collega.

“Non avevo mai fatto nessuna scena di sesso, e ne ho avuta una ne ‘L’Assistente di volo’ con Michiel. Lui era stato in “Game of Thrones”, quindi aveva fatto tutte queste scene, e io non ne avevo idea”, ha detto durante la roundtable. “Quando dicevano ‘taglia’, mi trovavo sopra di lui come se fossi sulla tazza del water. Pensavo tra me, ‘Non sto toccando niente, non sto guardando niente.’ Non sapevo cosa fare. Era tipo, ‘Ti stai comportando in modo così strano, stai rendendo questo modo più strano di quanto dovrebbe essere.’ Ma ero totalmente fuori dal mio elemento”.

Di tutt’altro genere The Big Bang Theory, dove le scene d’intimità c’erano, ma non sono mai state così esplicite. Ad un certo punto della roundtable, Kaley Cuoco ha scherzato sul fatto che le mancasse proprio quell’atmosfera di leggerezza della sitcom: “Dov’è il pubblico? Perché nessuno ride? Ho bisogno che le persone applaudano per me 24 ore su 24, 7 giorni su 7.”

Nonostante The Big Bang Theory sia ormai un capito chiuso, l’attrice ha dichiarato che avrebbe continuato felicemente a interpretare Penny per gli anni a venire, e le sta benissimo sapere che il pubblico la conoscerà sempre per quel personaggio.