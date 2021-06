iPhone 13 verrà presentato probabilmente a settembre, ed è quindi normale che i rumors continuino ad intensificarsi. Il noto analista di mercato Ming-Chi Kuo, come riportato da ‘macrumors.com‘, ha fatto sapere che i modelli Pro e Pro Max includeranno una fotocamera ultra-grandangolare con sistema di messa a fuoco automatica. Se l’informazione venisse confermata, la svolta sarebbe importante rispetto al sistema di ottica a fuoco fisso attuale inclusa sula fotocamera ultra-grandangolare di tutti gli iPhone 12.

La messa a fuoco automatica consentirebbe di ottenere fotografie più nitide e dettagliate, a prescindere dalla distanza del soggetto dalla fotocamera. Ming-Chi Kuo si era espresso sul comparto fotografico degli iPhone 13 anche in circostanze recenti, in riferimento all’integrazione di un sensore stabilizzato a bordo di tutti e quattro i modelli e di una lente grandangolare sui Pro e Pro Max (apertura f/1.5 per assicurare una qualità delle foto più elevata anche in condizioni di scarsa illuminazione, insieme ad una più ampia sfocatura dello sfondo). Cambierà pure il design della fotocamera posteriore degli iPhone 13 rispetto a quella degli attuali iPhone 12: stando ai modelli CAD finora trapelati, sulle versioni Pro (che manterranno l’esclusiva del sensore LiDAR) le ottiche ed il modulo quadrato in generale saranno più grandi (cosa comunque richiesta dall’eventuale passaggio ad un sistema di certo più evoluto), ed invece sugli iPhone 13 i sensori verranno collocati uno sotto l’altro in senso diagonale.

Il prossimo melafonino sarà anche dotato di schermo LTPO con frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz sui Pro e Pro Max, come pure batterie più generose per quanto riguarda tutta la gamma (un altro aspetto che farà sicuramente piacere ai futuri proprietari di questi melafonini). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.