Dopo le polemiche sull’utilizzo del brano Impressioni Di Settembre della PFM, ad opera della stessa band, nel contesto della serie TV Alfredino – Una Storia Italiana sono arrivate le risposte di Marco Pontecorvo, regista del progetto, della Universal Publishing, editrice del brano e della Sony Music Italy, titolare del master della canzone.

È d’uopo premettere che la band di Di Cioccio ha precisato di non essere in possesso dei diritti di sfruttamento commerciale di Impressioni Di Settembre, ma in ogni caso si dissocia dall’impiego del brano all’interno della serie TV sulla tragedia di Vermicino. Sulla vicenda è intervenuta anche la casa di produzione Lotus, che in una nota ha precisato che il brano è stato utilizzato a seguito di una regolare autorizzazione da parte della casa discografica.

La Universal Publishing ha risposto con una nota firmata dal presidente Claudio Buja e riportata da Rockol:

“L’editore musicale non ha solo il dovere di gestire e amministrare le opere che gli vengono affidate dagli autori, ma ha anche il compito di valorizzarle e di mantenerle vive nel ricordo della gente. Pur senza essere un critico cinematografico credo di poter dire che la sincronizzazione di Impressioni di Settembre nel film “Alfredino – una storia italiana” è stata realizzata con grande sensibilità e delicatezza, e con grande rispetto per la composizione che – sia detto per inciso – è una delle canzoni più importanti di tutta la musica pop italiana.

Anche Sony Music Italy ha diramato una nota ufficiale, anch’essa pubblicata da Rockol:

“Siamo estremamente rammaricati della situazione che si è creata e del giudizio negativo espresso dalla PFM sulla sincronizzazione di Impressioni Di Settembre alle immagini della fiction TV sui fatti di Vermicino. La PFM è una band con cui collaboriamo regolarmente e che da molti anni siamo onorati di rappresentare discograficamente con un lavoro importante di riproposta delle loro straordinarie opere.

Non più tardi dell’anno scorso, Sony Music ha acquistato i diritti di una registrazione inedita di una data del leggendario Tour PFM/De André del 1981 producendo intorno ad essa un film di grande successo dal titolo Il Concerto Ritrovato, per la regia di Walter Veltroni, che ha contribuito a ricostruire la narrazione di quella pagina straordinaria della musica italiana proprio attraverso la voce dei componenti della formazione PFM di allora.

Tornando alla sincronizzazione, dobbiamo però rispondere a quanto riportato nel comunicato stampa della PFM in cui è affermato che ‘ …PFM è stata avvertita di questa scelta senza poter intervenire… ‘. Sebbene, come sottolineato dalla band, l’amministrazione dei diritti in questione non richieda l’esplicito consenso degli artisti per questa tipologia di sfruttamento commerciale, è stata nostra cura – come discografici – non solo informare la band, come genericamente riportato, bensì di comunicare ufficialmente in forma scritta tutti i dettagli relativi alla fiction in nostro possesso, ivi compresa la sinossi, il cast artistico (con tanto di relativa galleria fotografica degli interpreti), e allegando un link per poter visionare la scena in cui era inclusa la sincronizzazione del brano al fine di presentare un quadro totalmente esaustivo in massima trasparenza.

Purtroppo per molti giorni non abbiamo ricevuto alcuna risposta (le proposte di sincronizzazione necessitano quasi sempre di risposte tempestive), e abbiamo appreso del giudizio negativo della band su questo abbinamento attraverso una mail inviataci dal management solo dopo una settimana, ovvero quando, nonostante un nostro tentativo effettuato ufficialmente con la produzione per provare a rimuovere il brano dalla colonna sonora, il film era stato ormai finalizzato e non si poteva più intervenire.

Siamo pertanto ulteriormente rammaricati nel leggere che PFM non avesse voce in merito alla questione o potere di intervenire in quanto riteniamo al contrario che la vicenda fosse sicuramente evitabile. Teniamo inoltre a precisare che una volta che vengano licenziati i diritti della canzone da parte del Produttore Fonografico (e dell’opera musicale da parte dell’Editore), ogni scelta di abbinamento dell’opera e della canzone, nel prodotto audiovisivo, resta di libera scelta del Produttore Cinematografico (o televisivo, in questo caso), e del direttore artistico del film che scelgono le canzoni da utilizzare e le scene nelle quali sincronizzarle in piena autonomia artistica”.