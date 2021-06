Impero è la nuova serie di Francesco Montanari che porta lo spettatore alla scoperta del dorato e spietato mondo del calciomercato, per la prima volta al centro di un racconto televisivo: il nuovo titolo Sky Original è appena entrato in produzione, col primo ciak battuto qualche giorno fa a Milano.

Sky ha rilasciato le prime foto dal set della nuova serie di Francesco Montanari, le cui riprese si svolgeranno fra Milano, Roma e la Sardegna nei prossimi mesi. Il focus della serie è tutto sui retroscena di uno dei momenti più appassionanti del mondo del calcio, le compravendite tra squadre, i passaggi contestati dai tifosi, gli accordi, i contratti, le trattative all’ultimo sangue per accaparrarsi i campioni migliori.

La nuova serie di Francesco Montanari è prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment di Luca Barbareschi, diretta da Fabio Resinaro (Mine, Dolceroma) insieme a Nico Marzano (Spectre, Inferno, A Discovery of Witches, Medici): il Libanese di Romanzo Criminale – La Serie Montanari, protagonista de Il Cacciatore, è affiancato nel cast da Elena Radonicich (1992, La porta rossa, Fabrizio De André – Principe libero) e il vincitore del David di Donatello nonché candidato all’Oscar Giancarlo Giannini (Casino Royale, Il cuore altrove, Pasqualino Settebellezze).

La nuova serie di Francesco Montanari per Sky è composta da otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri, anche creatori di Impero, insieme ad Andrea Cotti: un lungo viaggio nel mondo dei procuratori sportivi, con tutti gli interessi economici e politici che implica l’ingaggio di un calciatore o il risultato di un’intera squadra. Il soggetto della serie è nato da un’idea dell’attore Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi. Questa la sinossi di Impero:

Impero racconta le vicende di Corso Manni (Francesco Montanari), fino a una decina di anni prima dell’avvio di questa storia una star nel mondo dei procuratori calcistici, caduto in disgrazia dopo l’arresto per uno scandalo legato a scommesse clandestine. Un’ingiustizia, delle bugie, una macchia indelebile. A farne le spese il rapporto col padre e anche il matrimonio con Elena Di Gregorio (Elena Radonicich), figlia di Dino De Gregorio (Giancarlo Giannini), il magnate dell’agenzia di calciatori più potente in Italia contro cui Corso medita vendetta. Una vendetta che rischia di terremotare il dietro le quinte del calcio italiano.