Il video ufficiale di Sogni Di Rock’n’roll di Ligabue arriva a sorpresa con la regia di Fabrizio Moro e di Alessio De Leonardis. Vedrà la partecipazione dello stesso Luciano Ligabue e verrà presentato a IMAGinACTION.

Il Festival internazionale del videoclip si terrà in tre serate nella sua quinta edizione in programma per il 2021. Le date sono quelle del 27, 28 e 29 agosto 2021, la location è quella di Piazza Saffi a Forlì. Nella prima serata si esibirà Fabrizio Moro in concerto.

Moro firma anche la regia di una delle opere che verrà presentata proprio al Festival internazionale del videoclip: è lui infatti il regista di Sogni Di Rock’n’roll di Ligabue. Il video ufficiale del pezzo verrà presentato in anteprima a IMAGinACTION, nella prima edizione che torna in presenza.

Lo scorso anno, infatti, per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, IMAGinACTION si è tenuto in formato drive-in. Adesso proprio IMAGinACTION inizia a svelare ciò che è in programma nella prossima edizione attesa dal 27 al 29 agosto a Forlì. Tra le opere protagoniste c’è video ufficiale di Sogni Di Rock’n’roll di Ligabue, la storia canzone del rocker che da quest’anno avrà un videoclip ufficiale per la regia di Fabrizio Moro e di Alessio De Leonardis.

Il video è candidato come videoclip d’interesse Culturale e Artistico più importante dell’anno nell’ambito della rassegna “I Capolavori Immaginati” ma non è ancora stato realizzato. Verrà infatti girato a Ravenna e vedrà la partecipazione di Luciano Ligabue; alla produzione ci sono Stefano Salvati e Raffaella Tommasi. L’opera verrà realizzata con il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ravenna.

Rilasciato nel 1990, avrà un Sogni Di Rock’n’roll di Ligabue è uno dei brani del rock di Correggio orfano di video ufficiale e lo avrà nell’estate 2021.