I Misteri di Murdoch 8 ha interrotto la sua corsa su Giallo lo scorso 31 maggio, dopo la messa in onda dei primi dieci episodi. La serie poliziesca in costume, tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings, è andata in pausa ed è stata sostituita da altri contenuti in replica, ma tornerà durante l’estate.

Al posto de I Misteri di Murdoch 8, il canale 38 del digitale terrestre nella prima serata del lunedì sta trasmettendo la replica della stagione 18 de L’Ispettore Barnaby, che contemporaneamente è in onda anche al giovedì con la stagione 19 in prima visione. La pausa servirà a preparare il terreno per la seconda parte di stagione de I Misteri di Murdoch 8 che sarà in onda sulla stessa rete a settembre. Prima, però, la stagione torna con gli episodi già trasmessi, in modo da andare in onda tutta intera.

Giallo ha fatto sapere che I Misteri di Murdoch 8 tornerà in onda in prima serata e in prima visione assoluta da agosto, ripartendo dal primo episodio: la rete ha infatti deciso di replicare la prima parte di stagione in piena estate, così da programmare a settembre 2021 gli episodi inediti restanti.

“Per I Misteri Di Murdoch 8 riprenderemo da agosto tutta l’ultima stagione per arrivare a settembre con gli episodi inediti” ha fatto sapere l’emittente sui sui canali social a chi chiedeva conto dell’interruzione della programmazione lo scorso 31 maggio.

La messa in onda de I Misteri di Murdoch 8 ha visto anche un cambio nell’ordine degli episodi rispetto all’originale: nell’ultimo appuntamento in tv con la serie in costume canadese, insieme all’episodio 9 dal titolo Agenti Chiave, è stato trasmesso l’episodio 13, dal titolo Le Incurabili. La stagione in corso su Giallo, che ha visto anche il matrimonio del protagonista William Murdoch con la dottoressa Julia Ogden, è composta da 18 episodi.