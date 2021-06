Manca ancora diverso tempo al lancio del Samsung Galaxy S22, anche se qualcosa ha iniziato già a circolare su Internet. Come riportato da ‘SamMobile‘, ci sono stati fan che si sono dilettati a realizzare qualche concept, alcuni decisamente interessanti. Il Samsung Galaxy S22 protagonista del rendering di cui vogliamo parlarvi si concentra sulla configurazione quad-camera più grande sul retro, e sull’ulteriore assottigliamento delle cornici intorno allo schermo.

Poiché le voci sul Samsung Galaxy S22 Ultra con una fotocamera selfie sotto il display sono già state respinte, questi render mostrano uno schermo Super AMOLED Infinity-O con cornici estremamente sottili e angolo arrotondati. C’è anche la compatibilità con SPen, anche se i riferimenti a tale caratteristica non sono stati inserito nel rendering. Ci sono state, in passato, voci circa la collaborazione di Samsung con Olympus sulla fotocamera del prossimo top di gamma, tenuto in considerazione da questo concept. Sul retro, sembra esserci un gigantesco sensore Olympus da 200MP, una fotocamera ultrawide, un teleobiettivo, una fotocamera periscopica con zoom continuo ed autofocus laser.











I rendering mostrano il telefono in cinque colori, ossia nero, blu, rosso, verde e bianco. Un altro aspetto interessante del Samsung Galaxy S22 Ultra illustrato nel concept sta in una ventola di raffreddamento utile a mantenere la temperatura del processore Exynos 2200 sempre sotto controllo, anche durante le attività più pesanti, come i giochi. Tuttavia, non pensiamo che il colosso di Seul implementerà tale funzione a bordo del Samsung Galaxy S22 Ultra. C’è anche una porta USB-C nella parte inferiore, ma nessun jack per le cuffie da 3,5mm. L’intero design pare essere in gran parte ispirato al Galaxy S21 Ultra, anche se il nuovo esemplare ospiterebbe una fotocamera più grande e cornici più sottili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.