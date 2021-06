Il download Green Pass potrebbe subire dei ritardi e per un discreto numero di cittadini italiani. Sarebbe al vaglio la possibilità di rendere il certificato verde disponibile solo per coloro che avranno ricevuta la doppia dose di vaccino Covid-19. La decisione si renderebbe necessaria per un motivo particolare e naturalmente questo ha a che fare con la varante Delta che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese.

Oramai gli esperti sono certi della pericolosità della variante Delta appunto ma altrettanto convinti che la doppia dose di vaccino (e non solo la prima) sia in grado di proteggere le persone da rischi di infezione grave che potrebbero portare prima all’ospedalizzazione e poi anche al decesso. Per questo motivo è fondamentale procedere spediti verso la seconda somministrazione per tutti e solo a seguito di quest’ultima il certificato verde avrà senso perché davvero utile per la protezione da contagio.

Della possibilità che il download Green Pass sia effettivo solo dopo la seconda dose e non come adesso anche dopo la prima somministrazione, è abbastanza convinto il sottosegretario Pierpaolo Sileri. Il rappresentante ha parlato della necessitò di rimodulare i tempi per l’erogazione del certificato verde. Allo stesso tempo, tuttavia, si è detto convinto della necessità di attendere ancora un paio di settimane prima i una decisione in proposito. Peccato che, nel frattempo, in tanti riceveranno la documentazione e la useranno per eventi, viaggi e spostamenti e sarà difficile gestire vecchi e nuovi pass.

A fronte di questi dubbi relativi alla variante Delta per il download del Green Pass, c’è da dire che gli italiani si sono dimostrati decisamente interessati alla misura di monitoraggio. Sono stati 13.7 i milioni di cittadini che hanno già scaricato il certificato fino ad oggi e si presume che il numero aumenti sensibilmente di giorno in giorno.