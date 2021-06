Da quando Terence Hill ha annunciato il suo addio a Don Matteo, svelando i motivi (familiari) che l’hanno spinto ad appendere la toga al muro, tutti si chiedono in che modo saluterà gli abitanti di Spoleto e ovviamente i suoi spettatori.

In un’intervista con Il Corriere della Sera, l’attore ha rivelato nuovi dettagli sulla grande uscita di scena, a ventuno anni dall’inizio della fiction Rai. Salutato un prete ne arriva un altro: Raoul Bova raccoglierà l’eredità di Terence Hill, portando sullo schermo Don Massimo, un sacerdote alle prime armi che scopriremo avere un legame proprio con il nostro Don Matteo Bondini.

Sarà un addio senza senza “lacrime e abbracci”, spiega Terence Hill, al secolo Mario Girotti, al Corriere. “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don Matteo. Raoul arriva nel quinto episodio e, in seguito, si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio”.

Staccare la spina al personaggio è stata una scelta ponderata da tempo, come racconta Terence Hill al quotidiano. L’attore svela anche i suoi piani di passare più tempo con la sua famiglia ma non solo:

“Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata: ora voglio fare un lungo viaggio con la famiglia in America e, nel prossimo maggio, voglio finalmente fare il Cammino di Santiago de Compostela.”

E su Raoul Bova? Terence si dice “orgoglioso della scelta che è stata fatta per il mio successore”.

D’altra parte, il passaggio di consegne sarà un’operazione delicata, come aveva spiegato Raoul Bova in una precedente intervista. La tredicesima stagione sarà quindi un omaggio al protagonista Don Matteo, un personaggio che dal 2000 è entrato nelle case degli italiani, conquistando il pubblico con la sua umanità.

Don Matteo 13 debutterà all’inizio del 2022 con dieci nuovi serate.