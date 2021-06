La vittoria dell’Italia sull’Austria è valso il passaggio degli azzurri ai quarti di finale di Euro 2020. Chi sfiderà la Nazionale italiana al prossimo turno è da decidersi questa sera, alle 21: sarà battaglia all’ultimo sangue tra il Belgio di Martinez ed il Portogallo di Santos allo stadio La Cartuja di Siviglia. Lukaku contro Cristiano Ronaldo, chi la spunterà? Naturale non volersi perdere lo spettacolo, ragion per cui eccovi tutte le indicazioni per vedere Belgio-Portogallo il 27 giugno.

Belgio-Portogallo verrà trasmessa in chiaro su Rai 1, subito dopo il TG1, con collegamento a partire dalle 20.30. Gli abbonati Sky potranno gustarsi l’incontro su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La diretta TV non è l’unico modo possibile per vedere la partita: c’è anche la diretta streaming per tutti quelli che non resteranno a casa. In quel caso, potrete vedere Belgio-Portogallo questa sera 27 giugno tramite la piattaforma Rai Play (disponibile per PC, ed anche in applicazione per iPhone e Android), e, per gli abbonati al servizio, su Sky Go (app mobile della TV satellitare) e NOW (Internet TV di Sky).

Oltre a decretare quale sarà la prossima avversario dell’Italia di Mancini ai quarti di finale, Belgio-Portogallo sarà anche la partita dei bomber: Cristiano Ronaldo comanda la classifica dei capocannonieri del torneo a quota 5 reti, mentre Lukaku è fermo a 3 (che è comunque un discreto bottino). Lo spettacolo è assicurato: parliamo delle formazioni che hanno realizzato più gol nei rispettivi gironi, con 7 reti a testa. La difesa del Belgio è parsa più granitica, mentre quella del Portogallo, specie contro la Germania, un po’ ha vacillato. I diavoli rossi sembrano partire favoriti, ma occhio alle alzate di testa dei lusitani, che pure promettono scintille.