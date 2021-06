Non è Mai Troppo Tardi di Federico Rossi esce il 2 luglio. Lo annuncia lo stesso cantante: per lui è il terzo brano in uscita nel giro di pochi mesi.

In un primo momento, infatti, in primavera, Fede aveva pubblicato Pesche, un brano che è immediatamente piaciuto a tutti. Sembrava essere andato al periodo estivo, pronto a scalare le classifiche radio e degli store digitali ma ecco che Federico Rossi ne pubblica un altro, stavolta in collaborazione.

Con Annalisa Scarrone, collega di Warner e amica di vecchia data, Fede ha cantato Movimento Lento, uno dei pezzi dell’estate. Ma chi pensava che fosse tutto dovrà ricredersi: Fede Rossi ne pubblica un altro, stavolta da solo. Dopo il feat. con Annalisa, nel futuro del cantante c’è il rilascio di un altro singolo in solitaria: Non è Mai Troppo Tardi.

Non è Mai Troppo Tardi di Federico Rossi verrà pubblicato il prossimo venerdì, 2 luglio, e promette di essere un inno alla libertà e ai nuovi inizi. “Che Mina!”, scrive l’artista sui social nello svelare anche una delle nuove foto, giusto per alzare la temperatura sui social in previsione di quello che sarà uno dei prossimi brani dell’estate.

“SARÀ IL 2 LUGLIO PIÙ CALDO DEGLI ULTIMI ANNI” ha scritto qualche ora fa su Twitter e ha condiviso una foto che lo vede in tenuta balneare, in un costume da bagno molto apprezzato dalle sue seguaci. Al nuovo brano di Federico Rossi non manca ormai molto: tra meno di una settimana lo ascolteremo in radio e sarà disponibile negli store digitali in streaming e in digital download.

Non è Mai Troppo Tardi di Federico Rossi svelerà un’altra sfumatura delle doti artistiche di Fede che, dopo l’avventura nel duo Benji e Fede, intraprende la strada solista. Solista è anche Benji, il suo ex compagno di duo felicemente fidanzato con l’attrice americana Bella Thorne.