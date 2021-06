Alla fine Montalbano continuerà portando anche Riccardino in tv: il ritorno dell’acclamata serie di Rai1, venduta e trasmessa in decine di Paesi nel mondo, è già nei piani di Palomar, la casa di produzione che realizza Il Commissario Montalbano insieme a Rai Fiction. A confermarlo è stato l’attore Angelo Russo che interpreta Catarella nella longeva fiction record di ascolti di Rai1.

Russo ha dichiarato che l’arrivo di Riccardino in tv gli è stato confermato proprio da Palomar: secondo l’attore, saranno girati due nuovi episodi per chiudere il ciclo di romanzi di Andrea Camilleri dedicato all’amato commissario Salvo Montalbano, allo stesso tempo rendendo omaggio al compianto scrittore attraverso la sua opera postuma.

Non ci sono ancora piani precisi per la trasposizione di Riccardino in tv, i tempi della produzione sono ancora ignoti e potrebbero essere lunghi, tant’è vero che alla recente presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022 non è stato fatto alcun cenno al futuro di Montalbano, ma l’intenzione di dare all’ultimo libro del maestro Camilleri c’è. “L’unica cosa sicura che sappiamo è che i 2 episodi si gireranno, come confermato dalla Palomar a tutto il cast storico della serie che ha già firmato l’opzione” ha dichiarato Russo ai microfoni di Teleiblea.

Può darsi che a spingere per l’adattamento di Riccardino in tv con due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, oltre agli ascolti sempre altissimi della fiction, sia stata anche la sollevazione popolare dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della serie, in onda lo scorso marzo. Il Metodo Catalanotti era stato annunciato come possibile finale della serie, a seguito degli eventi luttuosi che avevano colpito la produzione con la morte dello scrittore dei romanzi Andrea Camilleri e del regista storico della fiction Alberto Sironi. Due pilastri venuti a mancare dopo vent’anni di successi. Il Metodo Catalanotti era stato diretto in parte dal protagonista Luca Zingaretti, che è passato dietro la macchina da presa dopo la scomparsa del suo regista, ma quel finale con la rottura tra Montalbano e Livia (al telefono, dopo l’ennesimo tradimento di lui) e il lieto fine con la nuova arrivata Antonia, interpretata da Greta Scarano, ha lasciato perplessa se non delusa la stragrande maggioranza dei telespettatori.

L’appello per portare Riccardino in tv e dare un altro finale a Montalbano, con l’ultima indagine scritta per lui da Camilleri, oltre che dal pubblico era arrivato anche dal sindaco di Noto, una delle location della serie: Corrado Bonfanti ha chiesto alla produzione Palomar di realizzare anche l’adattamento del romanzo conclusivo della serie per chiudere degnamente la fiction, come “grande atto d’amore per il Maestro, per la Sicilia e per milioni di ammiratori ed estimatori di storie ed intrecci tutti siciliani che si sviluppano tra i nostri palazzi, le nostre vie e i nostri monumenti “. Appelli evidentemente ascoltato.