Sono in lavorazione anche le Samsung Galaxy Buds 2, di cui sono arrivate anche le prime immagini leaked a mostrarci il probabile design e le colorazioni in cui le cuffie true wireless verranno rese disponibili. Come riportato da ‘SamMobile‘, gli auricolari potrebbero essere presentati domani 28 giugno al MWC 2021 insieme ai Samsung Galaxy Watch 4, oppure ad agosto con i prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Il Samsung Galaxy Buds 2 differirà leggermente rispetto alla prima generazione di Samsung Galaxy Buds e Galaxy Buds+. Le cuffie saranno contraddistinte da una finitura lucida, con due microfoni sulla superficie per il miglioramento della funzione di riduzione del rumore, di cui vi parleremo meglio più avanti.

Secondo alcune indiscrezioni di fattura precedente, le Samsung Galaxy Buds 2 non avranno il supporto della cancellazione attiva del rumore (ANC), ma di riduzione attiva del rumore (che comunque dovrebbe fornire dei buoni risultati). Il corpo della cuffia ospiterà i connettori di ricarica ed il sensore di prossimità. Gli auricolari monteranno anche degli speciali gommini per la cancellazione passiva del rumore. La custodia di ricarica sarà di forma quadrata, come a voler ricordare il design delle custodie dei precedenti Samsung Galaxy Buds Live e Buds Pro.

Le Samsung Galaxy Buds 2 saranno disponibili nelle colorazioni bianco, nero, viola e verde, mentre la custodia di ricarica, all’esterno, sarà bianca per ogni versione, a differenza del colore interno, che richiamerà quello degli auricolari true wireless. Gli auricolari monteranno una batteria da 60mAh, mentre la custodia di ricarica una da 500mAh (riusciranno, quindi, a garantire una buona autonomia, sia in riproduzione musicale che in chiamata telefonica). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.