Morite dalla voglia di portare con voi i vostri smart-speaker Amazon Echo, magari all’aria aperta in mezzo alla natura? Purtroppo, questi dispositivi hanno bisogno di corrente per essere alimentati, e quindi di una presa elettrica, o almeno così è stato fino a questo momento. Da oggi, infatti, è disponibile una base batteria da comprare a parte (parliamo comunque di un prodotto ufficiale, ci teniamo a precisarlo a scanso di possibili equivoci), che va inserita proprio sotto ad Amazon Echo per poterlo alimentare e concedere a voi di portarlo ovunque vogliate, anche in mezzo al nulla.

L’accessorio include una batteria con autonomia fino a 5 ore, per ascoltare musica e fare tutte le domande che volete ad Alexa. Con questo caldo torrido, è anche normale non vi vada di restare in casa: a meno che non siate attrezzati con Echo Auto (che, in ogni caso, va collegato all’accendisigari, e vi vincolerebbe a restare in macchina), potrete puntare su questa soluzione alternativa, al prezzo di 39,99 euro per Echo (4a generazione), e di 29,99 euro per Echo Dot (4a generazione) e Echo Dot con orologio (4a generazione).

Il primo prodotto vanta la disponibilità immediata: ve lo vedrete recapitare a casa giovedì 1 luglio, con spedizione gratuita (venduto e spedito da Amazon EU Sarl). Il secondo, invece, verrà spedito generalmente entro 3, 6 mesi, con arrivo compreso tra il 4 ottobre ed il 6 dicembre. Un accessorio che mancava alla linea degli Amazon Echo, e che darà loro ancora più prestigio (un grosso limite di utilizzo è stato abbattutto: adesso avrete un motivo in più per comprare, se non l’avete già fatto, uno di questi smart-speaker). Voi potreste decidere di acquistare la base batteria per gli smart-speaker dell’e-commerce di Jeff Bezos? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

