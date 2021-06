Il Samsung Galaxy Watch 4 sarà presentato presto, con delle belle novità sotto il cofano. Come anticipato da Max Weinbach, i prossimi indossabili del colosso di Seul potrebbero montare un sensore BIA (bioelectrical impedance analysis), utile per il rilevamento della massa grassa e magra. Una questione già nelle corde degli utenti che hanno utilizzato le bilance smart reperibili al momento sul mercato, in grado di riconoscere alcuni parametri della composizione del corpo, come nel caso delle percentuali di acqua, di massa magra, grassa e ossea.

Si tratta di dati molti rilevanti per meglio capire l’effettiva efficacia di una dieta che si sta seguendo o di un allenamento sportivo praticato. Poter avere un sensore BIA al polso è una sfida importante per il Samsung Galaxy Watch 4, anche se bisognerà capire quanto accurato sarà il rilevamento nei riscontri reali (in genere certe soluzioni trovano spazio solo a bordo di apparecchiature mediche e professionali). Per adesso la presenza del sensore BIA sul prossimo wereable del produttore asiatico è solo un’indiscrezione, seppur lanciata da un leaker molto affidabile.

Galaxy Watch4. BIA sensor. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 25, 2021

Per il resto, l’orologio intelligente avrà certamente a bordo i sensori per il rilevamento di battito cardiaco e livello di ossigeno nel sangue (SpO2), che sappiamo ormai far parte del bagaglio tecnico di questi dispositivi. Il Samsung Galaxy Watch 4 arriverà nei modelli Wi-Fi e LTE, e sarà equipaggiato con il nuovo sistema operativo Wear, realizzato in collaborazione con Google. Il prodotto potrebbe essere presentato, con il Samsung Galaxy Watch Active 4, a margine del prossimo MWC 2021, oppure, com’è più probabile che sia, ad agosto insieme agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.