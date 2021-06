Che noia ogni volta che si tira fuori la questione della lentezza! Ma davvero il pubblico si aspettava che Masantonio Sezione Scomparsi fosse un western? Che ci fossero inseguimenti e assassini da rincorrere? Eppure bastava leggere la trama o solo le poche anticipazioni in circolazione per capire che la fiction sarebbe stata tutt’altra cosa.

Masantonio Sezione Scomparsi prova ad entrare nella palude degli scomparsi, da sempre tema molto caro agli italiani, specie quando si tratta di bambini e ragazzi, e ci riesce bene con un personaggio che è un mix perfetto tra Ricciardi (Rai), Petra (Sky) e se vogliamo anche un po’ Dr House. Quello che lo rende particolare, come spesso avviene in questi casi, è proprio l’essere stato lui una vittima ancora prima che un supereroe (che lo stesso Preziosi ha definito un Avengers senza maschera), ma allora quale è stato il risultato finale?

Sicuramente Masantonio Sezione Scomparsi è l’ennesimo segno di rottura in casa Mediaset che cerca in tutti i modi di allontanarsi dalle fiction/Ares di un tempo per volare alto puntando sul mix tra nuovo e internazionale usando personaggi di spicco e di indubbia bravura come Alessandro Preziosi. Proprio lui, con quella pancetta un po’ pronunciata, la sua camminata un po’ pesante e il suo modo di essere burbero fuori ogni misura, gli calza a pennello complice il suo sguardo un po’ sempre da cattivo che si porta dietro dal burbero conte Ristori.

Chi segue le fiction o le serie sa bene che quello che conta di più è la costruzione del personaggio, riuscita in Masantonio, e subito dopo il rapporto con gli altri personaggi, in questo caso il buon Riva che, dopo le sue ricerche, cede al ‘fascino’ del mistero proprio come ha fatto il pubblico ieri sera. I complimenti non sono mancati sui social ma anche alcune critiche proprio sul famoso ‘ritmo’.

In molti pensano che Masantonio sia stata fin troppo lenta e non solo per via delle indagini che non hanno avuto il profilo dei crime americani, ma anche per i dialoghi del tutto nuovi e serrati quasi a voler evitare al personaggio di lasciarsi andare ad introspezione e dolore. E allora chi ha ragione? L’esperimento Masantonio Sezione Scomparsi, per il momento, è promosso, e il solo pensiero che il passato del suo protagonista possa prendere il sopravvento in qualche modo non fa che stuzzicarci.