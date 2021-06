Il finale di Grand Hotel slitta al prossimo 7 luglio quando, a quel punto, sembra che i fan avranno modo di vedere il primo episodio della seconda stagione, salvo cambiamenti. Cosa succederà quindi nell’ultimo episodio e cosa vedremo in quelli che sono previsti per questa sera su Canale5 dopo il cambio di programmazione dei giorni scorsi? La risposta arriverà solo con la messa in onda per alcuni mentre altri hanno già avuto modo di scoprire come è andato a finire il mistero al centro della trama.

LA TRAMA DELLA PENULTIMA PUNTATA DI GRAND HOTEL

L’appuntamento oggi, 26 giugno, è con gli episodi 7 e 8 della prima stagione di Grand Hotel dal titolo La lettera rubata e Il sangue della fanciulla in cui Julio ritrova Cristina, sua sorella, che gli racconta cosa è successo all’hotel nell’ultimo periodo in cui lei ha lavorato in quel posto. A quanto pare la donna era venuta in possesso di una lettera che avrebbe in qualche modo incastrato Donna Teresa e a quel punto lei si era confidata con Diego che ha tentato di ucciderla.

Nel secondo episodio di Grand Hotel, il pubblico dovrà vedersela con l’omicidio di Cristina Olmedo colpita a morte con un batticarne. Il suo corpo viene spostato da Donna Teresa e ritrovato da Catalina e tutto per sviare le indagini ma a quel punto Julio dovrà continuare la sua battaglia perché la versione dell’incidente non la convince.

Nel frattempo si avvicinano le nozze fra Diego e Alicia, ma la ragazza, sollecitata da Julio, decide di scrivere un’accorata lettera al fidanzato in cui dichiara di volersene andare per la sua strada perché si sente troppo sotto pressione.

Nel finale di Grand Hotel in onda il 7 luglio prossimo, invece, nell’episodio in onda L’impronta, Alicia sta per scappare con Julio, ma una nuova rivelazione sulla morte di Cristina lo spingerà a restare e questo manda in tilt il rapporto con la sua fidanzata che si avvicina a Diego. Quest’ultimo prova a sedurla e farla andare volontariamente all’altare e questo costringerà Julio a scegliere tra il suo amore e trovare l’assassino della sorella.