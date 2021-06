Quali sono i più grandi successi di Ariana Grande? La cantautrice di Boca Raton è una piccola grande stella del pop, ma nel suo DNA scorrono anche l’r’n’b, la trap e l’hip hop, senza lasciare per strada la componente elettronica sempre dominante nelle sue hit. L’ultimo disco in studio è Positions (2020), sesta esperienza in studio con ospiti eccellenti tra cui The Weeknd, Doja Cat e Ty Dolla Sign. Oggi la popstar è un punto di riferimento per la scena internazionale.

Non solo musica: Ariana Grande è impegnata contro il bullismo e nella battaglia contro il cancro, ed è anche una fervente pacifista, specialmente dopo la tragedia del suo concerto a Manchester.

Problem (2014)

Problem è un up tempo reso esplosivo dalla partecipazione di Iggy Azalea, un concentrato di funk e groove impreziosito da un video dalle atmosfere anni ’60.

Dangerous Woman (2016)

C’è pop e c’è tensione, in Dangerous Woman, un brano mid tempo in cui Ariana Grande abbraccia piccole sfumature rock, un equilibrio riuscito che le fa ottenere una candidatura ai Grammy Awards 2017 come miglior interpretazione pop solista.

No Tears Left To Cry (2018)

In pieno stile contemporary r&b, No Tears Left To Cry ha una fortissima resa grafica: presentato col testo capovolto, riprende il mondo sottosopra del video ufficiale. Questo brano decreta la ripresa di Ariana Grande dopo lo shock dell’attentato di Manchester, un grido liberatorio dopo tante lacrime e tanta paura.

Thank U, Next (2018)

Thank U, Next, title-track dell’omonimo album, racconta le sensazioni e l’importanza di chi è single e per questo il brano ha un forte taglio autobiografico, oltre ad un’ottima spinta pop.

Save Your Tears (remix) feat. The Weeknd (2021)

Save Your Tears (remix) è la riedizione di un brano di The Weeknd in cui i due artisti cantano in duetto, e non può mancare tra i più grandi successi di Ariana Grande.