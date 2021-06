Good Girls cancellata: dopo quattro stagioni, la NBC ha messo la parola fine alla serie tv incentrata su un trio di madri invischiate nel riciclaggio di denaro. Secondo le fonti, la rete e lo studio Universal Television speravano di riportare lo show per una quinta e ultima stagione abbreviata per chiudere la storia, ma i dati finanziari non hanno funzionato.

Inoltre, pare non ci sia alcuna possibilità di salvare la serie e mandarla su una nuova piattaforma, come Netflix, dove le prime tre stagioni sono in streaming (anche in Italia), facendo il record di visualizzazioni.

Comunque, la NBC continuerà a trasmettere Good Girls, di cui mancano cinque episodi, fino al 22 luglio. Successivamente, il destino della dramedy sembra ormai segnato. Netflix in passato aveva salvato Lucifer dalla cancellazione e pareva essere un porto sicuro per gli show che non avevano ottenuto il rinnovo. Invece, il caso della serie con Tom Ellis è stato rarissimo; di recente, anche gli autori di Manifest, cancellato da NBC dopo tre stagioni, hanno cercato invano di vendere lo show ad alcune piattaforme, Netflix incluso. Ma gli accordi non sono andati a buon fine.

Nella quarta stagione di Good Girls, Beth (Christina Hendricks) ha finalmente incontrato i soci in affari dietro l’operazione di Rio (Manny Montana), poiché le donne si sono trovate intrappolate tra la famiglia criminale e gli agenti dei servizi segreti Phoebe (Lauren Lapkus) e Dave (Jonathan Silverman). Nel frattempo, Dean (Matthew Lillard) è entrato e uscito di prigione e ha trovato una nuova opportunità di lavoro, finendo per ricadere nei suoi vecchi traffici. Nel cast della serie anche Retta e Mae Whitman rispettivamente nei panni delle altre due mamme amiche di Beth, Ruby ed Annie.

Secondo i dati di share/pubblico forniti da NBC, Good Girls si è piazzata al penultimo posto (il 13°) delle serie trasmesse sulla rete. Un dato molto basso che ha portato alla conseguente cancellazione, nonostante su Netflix stia registrando ottimi numeri di visualizzazione.